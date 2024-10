Choć stanowisko Aleksandry Kwaśniewskiej w kwestii posiadania dzieci jest wyraziste już od wielu lat, do tej pory jest częstą adresatką mało dyskretnych pytań o powiększenie rodziny. Jakiś czas temu córka byłego prezydenta Polski w rozmowie z "Wprost" wyznała, że ma dość. "Ten fakt nie powinien nikogo interesować" - zaznaczyła, stwierdzając jednocześnie, że decyzje dotyczące macierzyństwa nie powinny być przedmiotem publicznej debaty. Teraz decyzję córki skomentowała Jolanta Kwaśniewska.

REKLAMA

Zobacz wideo Opowiedział o związku z Kwaśniewską

Kwaśniewska szczerze o braku wnucząt

Żona Aleksandra Kwaśniewskiego jakiś czas temu pojawiła się w programie "Trójkąt polityczny" w TVP Info, gdzie poruszyła kilka kontrowersyjnych tematów. M .in. skrytykowała Agatę Dudę za to, że ta pomimo próśb nie wsparła koczujących w Sejmie rodziców osób z niepełnosprawnością. W pewnym momencie jednak padło dosyć osobiste pytanie, czy żałuje, że nie została babcią. Choć Jolanta Kwaśniewska od zawsze wspiera córkę w jej wyborach, musiała pogodzić się z tym, że nie doczeka się wnucząt. - Troszkę żałuję, tak - odparła. A jaką babcią byłaby Kwaśniewska? - Myślę, że to jest fajna funkcja, ja bym była taką babcią 'po bandzie' - dodała. Ola zawsze może liczyć na wsparcie mamy, która bardzo często opiekuje się psami córki - Lulą i Bibą. - Ale jestem taką Lolą, bo tak nazywają mnie w domu. Na Filipinach na dziadka mówi się Lolo, a na babcię Lola, więc ja jestem Lolą dla dwóch psiaków Oleńki, dla Luli, a teraz Biby. Tak że czuję się spełniona w roli opiekunki dwóch fajnych panienek - wyznała w TVP Info.

Kwaśniewska i Badach. Poznali się na balkonie

Aleksandra Kwaśniewska od wielu lat jest w szczęśliwym związku z muzykiem jazzowym Kubą Badachem. Para pobrała się w 2012 roku, co było wówczas wielkim wydarzeniem w mediach. Ślub odbył się w Katedrze Polowej Wojska na warszawskiej Starówce, a po uroczystości goście bawili się w czterogwiazdkowym hotelu Narvil Conference & SPA w Serocku pod Warszawą. Już wtedy zakochani zadbali o zachowanie prywatności - w tym postanowieniu pozostają do dziś. Goście zaproszeni na wesele mieli zakaz wnoszenia na wesele aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych. Ślub Kwaśniewskiej i Badacha wzruszająco skomentował wówczas kompozytor Adam Sztaba, a prywatnie przyjaciel pary. Bardzo marzyliśmy [z Dorotą Szelągowską, ówczesną partnerką Sztaby - przyp. red.] o tym, by Ola i Kuba poznali się. Zaprosiliśmy ich kiedyś do siebie. Wszystko zaczęło się więc na naszym balkonie. Teraz to mogę powiedzieć - zdradził na antenie radia RMF FM.

W 2024 roku małżeństwo świętowało 12. rocznicę ślubu. Z tej okazji Kwaśniewska opublikowała w mediach społecznościowych archiwalny kadr z uroczystości. "Byliśmy młodzi i chudzi. Reszta bez zmian" - podpisała fotografię na Instagramie. Ujęciem ze ślubu podzielił się także jej mąż. "12 lat temu… a motyle w brzuchu ciągle latają jak szalone" - napisał muzyk.