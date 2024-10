"Klan" to obecnie najdłużej emitowany polski serial. Losy rodu Lubiczów od ponad 25 lat emocjonują widzów. Przez produkcję przewinęły się setki mniej lub bardziej znanych aktorów. Niektórzy z nich zawdzięczają telenoweli przepustkę do kariery. Dzięki występom w "Klanie" szerszą rozpoznawalność zdobył też Andrzej Jakubas. Niestety, w środę 9 października media obiegła smutna wiadomość. Aktor odszedł w wieku 65 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Aldona Orman miała wypadek w Albanii. Zdradza, że groził jej paraliż do końca życia. Wspomina też sepsę i śmierć kliniczną

Andrzej Jakubas nie żyje. Aktor znany z serialu "Klan" miał 65 lat

Andrzej Jakubas miał ostatnio problemy zdrowotne. Zaczęło się od tego, że aktor postanowił zgłosić się do szpitala na rutynowe badania. Placówkę miał opuścić po trzech dniach. Niestety, na miejscu okazało się, iż sytuacja jest poważniejsza i artysta musiał podjąć leczenie. Nie przyniosło ono jednak oczekiwanych skutków. Jakubas nigdy nie wrócił już do domu. Gwiazdor klanu zmarł w wieku 65 lat. Smutną wiadomość przekazała ekipa Teatru Powszechnego w Łodzi, z którym aktor był związany od lat.

Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Gdy odchodzą od nas osoby takie jak ty, trudno się z tym zgodzić. Jesteś i będziesz dla nas niezastąpiony. W czasie swojej choroby dałeś nam lekcję niezwykłej odwagi, determinacji i godności

- czytamy w pożegnalnym wpisie. W poście nawiązano także do niespodziewanej śmierci artysty. "Gdy ostatnio rutynowo wybierałeś się do szpitala na trzy dni, byliśmy pewni, że potrwa to chwilę, a potem będziesz kontynuować leczenie. (…) Nikt z nas nie pomyślał nawet przez chwilę, że już nie wrócisz… Walczyłeś do ostatniej chwili. Robiliśmy wszystko, aby otoczyć Cię wsparciem, miłością i największą troską, byliśmy pewni, że wygrasz" - żegnali aktora przyjaciele z teatru.

Andrzej Jakubas - kim był?

Andrzej Jakubas urodził się w 1959 roku. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu. W 1991 roku nawiązał współpracę z Teatrem Powszechnym w Łodzi. W ciągu wielu lat swojej kariery wystąpił w kilkudziesięciu spektaklach. Miał na swoim koncie także role filmowe i serialowe. Pojawił się między innymi w produkcjach takich jak "Z odzysku" czy "Zabić na końcu". Wcielał się także w rolę Andrzeja Matczaka w telenoweli "Klan".