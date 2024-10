Niedawno gruchnęła wiadomość o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej. Na razie jednak na próżno szukać w internecie przyczyn rozstania z Maciejem Pelą. Małżonkowie milczą jak zaklęci, zamieszczając jedynie delikatne InstaStories ze swojej codzienności, gdzie stronią od komentowania rzeczywistości. Czy tak będzie zawsze? Udało nam się dowiedzieć, że póki co tak. - Na razie nieformalnie podzielili się opieką nad dziećmi. Teraz czekają, aż wszystko będzie na papierze. Ustalili, że do czasu jak ich rozstaniem nie zajmą się prawnicy, nie podzielą majątku, itp. nie będą nic komentować ze względu na dobro córek. Ten układ na razie im pasuje i się sprawdza, choć każdego świerzbi język. Zdają sobie sprawę, że jakby się wyłamali, to potem by mieli pod górkę, a tego nie chcą. Stwierdzili, że skoro tak dużo osób śledzi ich każdy krok, teraz będą wykorzystywać swoje zasięgi w mediach społecznościowych do reklamowania swoich zawodowych aktywności i na tym się skupiać - mówi nam nasz informator.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela nie mieszkają już razem

Ostatnio Pudelek donosił, że małżeństwo już od jakiegoś czasu nie mieszka ze sobą. - Od mniej więcej dwóch tygodni nie mieszkają już razem. Podzielili się opieką nad córkami: przez pół tygodnia z córkami mieszka Agnieszka, przez pozostałe dni Maciek. W czasie gdy Agnieszka jest w domu, Maciek pomieszkuje u przyjaciela, którego lokum znajduje się blisko wspólnego domu Agnieszki i Maćka - czytaliśmy na stronie Pudelka. Ostatnio tancerz zajmował się dziećmi, co relacjonował sieci, gdy aktorka była ze swoim spektaklem we Wrocławiu.

Agnieszka Kaczorowska szybko zakochała się w ojcu swoich dzieci

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela poznali się, gdy aktorka szukała instruktora do swojej szkoły tańca. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce podczas rozmowy o pracę. Nie ukrywała, że Pela od razu wpadł jej w oko. - Muszę przyznać, że już wtedy coś wisiało w powietrzu. Ale żadne z nas nie pozwoliło sobie na nic, bo byliśmy w zawodowych relacjach - mówiła w "Fakcie". Relacja tancerzy rozwinęła się jednak bardzo szybko. Już po kilku miesiącach znajomości Maciej Pela uklęknął przed ukochaną i poprosił ją o rękę. - Całe życie się zastanawiałam, skąd będę wiedziała, że to będzie ten, za którego chcę wyjść za mąż. Teraz wiem, że to się po prostu czuje. Jeśli to jest taki strzał, jak w naszym przypadku, to nie ma na co czekać - wyznała w rozmowie z Plejadą. W ich wypadku wszystko toczyło się błyskawicznie. - Od pierwszego zejścia się minął tydzień, a później przyjechałam do jego rodziców na święta. Tydzień później już rozmawialiśmy o dzieciach - dodała.