Karolina Gilon znalazła szczęście u boku Mateusza Świerczyńskiego, który występował w programie "Love Island". Ich relacja bardzo szybko się rozwija. Pod koniec sierpnia Karolina Gilon wyjawiła, że jest w ciąży. -Nigdy nie planowałam, że będę matką, że to mój cel w życiu. Kocham już to dziecko, więc wiem, że będę wspaniałą mamą, zrobię wszystko, by dziecko wychowywało się w pełnej rodzinie - powiedziała w programie "halo tu polsat". Teraz wyjawiła w mediach społecznościowych, jak czuła się w pierwszym trymestrze ciąży.

Karolina Gilon nie wspomina zbyt dobrze pierwszego trymestru. "Czy to już koniec?"

Ostatnio na instagramowym profilu Karoliny Gilon pojawił się film, na którym gwiazda "Love Island" opowiedziała o dolegliwościach, z jakimi mierzyła się w pierwszym trymestrze ciąży. Celebrytka wyjawiła, że często denerwowała się bez żadnej przyczyny i miała ogromną huśtawkę nastrojów. Dodatkowo doskwierały jej m.in. poranne mdłości, bóle brzucha, nadmierny apetyt oraz wzmożone alergie. Gilon przyznała w opisie, którym opatrzyła nagranie, że w jej głowie pojawiały się różne scenariusze związane z karierą zawodową. "Co dalej ze mną? Czy to już koniec? Takie myśli pojawiały się na początku prawie każdego dnia. Zadawanie sobie pytania: czy jestem gotowa na macierzyństwo, na zmianę z wybuchami szczęścia na myśl o dziecku. Ciężko to wszystko opisać, więc pewnie też ciężko zrozumieć komuś, kto tego nie przeżył. To był ciężki okres" - czytamy na profilu Gilon.

Karolina Gilon pożegnała trudne chwile. "Dziś jest już pięknie"

W dalszej części wpisu Karolina Gilon wyjawiła, że teraz przeżywa znacznie lepsze chwile i drugi trymestr jest dla niej łaskawy. "Dziś jest już pięknie i wiem, że ta przygoda, mimo że trudna, to będzie najpiękniejsza ever" - czytamy na jej profilu. Karolina Gilon zwróciła się także do obserwatorek i podziękowała swojemu partnerowi, który jest dla niej ogromnym wsparciem. "Ściskam wszystkie mamy - jesteście wielkie i jeszcze bardziej was doceniam, plus po cichu liczę na wasze wsparcie. Mati, dziękuję" - skwitowała Karolina Gilon. ZOBACZ TEŻ: Karolina Gilon wyszła za mąż? Pokazała obrączkę i się zaczęło. Teraz wyjaśnia