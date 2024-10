Maciej Pela się odpalił. "Wierzyłem w kłamstwo". To nie wszystko

Od początku października show-biznes żyje doniesieniami o domniemanych problemach w związku Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Jak wynika z informacji Pudelka, para we wrześniu miała podjąć decyzję o rozstaniu. Żadne z nich jak na razie nie potwierdziło tych rewelacji, ale obydwoje cały czas są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Z relacji Kaczorowskiej wynika, że jest szczęśliwa i wszystko u niej w porządku. Ostatnie InstaStories Peli są z kolei dość niepokojące.

Maciej Pela na Instagramie pisze o "kłamstwach"

Maciej Pela opublikował na InstaStories dwa nagrania, które dają sporo do myślenia. Na pierwszym z nich pojawia się wymowny fragment utworu "Miraż" rapera KęKę. "Co jeśli wszystko to kłamstwo? Wszystko, co mówią to kłamstwo? Kiedyś wierzyłem w to kłamstwo Dzisiaj już widzę to kłamstwo" - brzmią zamieszczone przez Pelę wersy. To jednak nie wszystko. Kolejne dodane przez męża Kaczorowskiego na InstaStories to ostatnia scena z filmu "Truman Show". Widać na nim, jak główny bohater opuszcza studio po tym, jak zorientował się, że całe jego życie to emitowany bez przerwy reality show. Sam Pela nie dodał do żadnego z dość niepokojących nagrań własnego komentarza.

Co ciekawe, Maciej Pela na tym nie poprzestał. Kilka godzin później dodał kolejne, tym razem ironiczne, jak można sądzić, InstaStories ze zdjęciem... kefiru. "Uwaga, ogłoszenie. Nadeszły zmiany w moim życiu. Po 35 latach polubiłem kefir. Taki zwyczajny, prosty, krasnystawski kefir" - napisał.

Krótko przed tym, jak w mediach gruchnęła wiadomość o rzekomym rozstaniu pary, Pela na InstaStories chwalił się z kolei wizytą na siłowni. Na zdjęciu zaprezentował się bez koszulki. "Dziesięć kg w dół. Wysuszyło mnie totalnie - pora zacząć budować. Kolejny body check za pół roku" - pisał.

Co w tym czasie publikuje Agnieszka Kaczorowska?

Agnieszka Kaczorowska z kolei podzieliła się na Instagramie filmikiem, na którym widać, jak spędza czas z córkami. Celebrytka zabrała dziewczynki do parku, po którym biegały wspólnie, korzystając z pięknej pogody. Co ciekawe, Kaczorowska nie opublikowała "zwykłego" nagrania wykonanego z ręki telefonem, ale profesjonalnie przygotowany i zmontowany materiał. "Moje wszystko. Moje dwa cuda. Lubię jesień. Choć bywa deszczowa i pochmurna, tak bywa też słoneczna i przyjemna. Celebruję w życiu te słoneczne chwile" - podpisała post.