Aleksandra Żebrowska zgromadziła na Instagramie niemałą publikę - śledzi ją ponad 407 tys. obserwujących. Często umieszcza w tej przestrzeni zdjęcia swojej sylwetki, rodziny i porusza macierzyńskie tematy. Co dokładnie przekazała tym razem?

Aleksandra Żebrowska opowiedziała o rozstępach. Nazwała je "pręgami mocy"

Na profilu na Instagramie Aleksandra Żebrowska podzieliła się zdjęciem z rozstępami. Influencerka umieściła przy okazji ważny opis. "Wiele z nas je ma i czasami się ich wstydzi - nie, nie chodzi o dzieci" - napisała na wstępie. "'Tiger Stripes', 'pręgi mocy', 'pamiątka po cudzie narodzin' - dla niektórych tak, a dla innych - not so much. Rozstępy nie muszą się nam podobać, ale warto pamiętać, że prawie każda z nas je ma, nawet jeśli nigdy nie była w ciąży. U mnie pojawiły się, jak miałam 15 lat. Lubię o nie dbać" - dodała następnie. Internautki zareagowały na jej post i także podzieliły się swoimi historiami. "Mam i bez ciąży", "U mnie też, jak miałam 15 lat. Jesteśmy silne jak tygrysie prążki - tak to sobie tłumaczę", "Ech, pół życia wstydzenia się ich, ale w końcu jest ok" - piszą inne kobiety. Spora grupa podziękowała Żebrowskiej za to, że umieszcza treści, w których pokazuje, że nikt nie jest idealny, dzięki czemu spora grupa ludzi przestaje patrzeć na pewne cechy swojego ciała jako na coś, czego mogą się wstydzić. "Dziękuję za ten post. Cieszę się, że pokazuje pani normalność, której tak nam w tym świecie brakuje. Pozdrawiam serdecznie", "Uwielbiam twój profil i jego nieprzekoloryzowaną treść" - zwracają się niektórzy do autorki posta.

Aleksandra Żebrowska nie zakłamuje rzeczywistości

To nie pierwszy raz, kiedy Aleksandra Żebrowska dodaje treści, które mają na celu ukazanie prawdziwego życia. Gdy była w ciąży, relacjonowała także jej trudy. Po urodzeniu dzieci dzieliła się z obserwatorami urokami macierzyństwa - że np. maluch zwrócił jedzenie, a ona ma np. brudną koszulkę, czy że podczas laktacji zdarzają się naprawdę niespodziewane sytuacje. Zdjęcia, za pomocą których celebrytka dzieliła się swoimi historiami, znajdziecie w naszej galerii:

