Jakub Rzeźniczak nie zajmuje się już profesjonalnie piłką nożną, ale nie zrezygnował ze sportowego trybu życia. Można oglądać go we freak fightach. Po kilku głośnych rozstaniach ułożył sobie życie u boku Pauliny Rzeźniczak, z którą wspólnie wychowują córkę Antoninę. Piłkarz z poprzedniego związku ma również starszą córkę, jednak nie utrzymują relacji. Będąc z Magdaleną Stępień doczekał się syna Oliwiera, ale chłopiec zmarł w lipcu 2022 roku. Zdiagnozowano u niego rzadki przypadek nowotworu wątroby. Była uczestniczka "Top Model" próbowała ratować syna, zorganizowała zbiórkę i wyleciała na leczenie do Izraela, jednak nie przyniosło ono pozytywnych efektów. Były piłkarz w rocznicę śmierci syna zamieścił w mediach post, w którym we wzruszających słowach przekazał, że "tata pamięta". Teraz wraz z żoną Pauliną wzięli udział w gali zorganizowanej z okazji 15-lecia Fundacji Herosi. Nie można było oderwać od nich wzroku.

Rzeźniczaki na gali. Paulina zachwyciła. O tej stylizacji będzie głośno

Fundacja Herosi działa od 2009 roku. Jej założeniem jest, "umożliwić każdemu dziecku dostęp do najnowocześniejszego i najlepszego leczenia onkologicznego w Polsce" - co można wyczytać na ich stronie. 30 września zorganizowano galę z okazji 15-lecia fundacji, na której nie mogło zabraknąć gwiazd. Obok Anny Głogowskiej i Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka, pojawili się Jakub i Paulina Rzeźniczak. Żona sportowca już wcześniej pokazywała na InstaStories przygotowania do wydarzenia, jednak nie chciała zdradzić, co to za okazja. Niedługo później zamieściła zdjęcie męża w smokingowej koszuli. Para pozowała również fotoreporterom.

Paulina na tę okazję wybrała minimalistyczną, ale robiącą wrażenie kreację. Czarna suknia z asymetryczną górą sięgała ziemi. Urozmaiceniem, przy okazji dodającym szyku, okazał się biały materiał zdobiący kreację, który można było przerzucić przez ramię. Żona Jakuba Rzeźniczaka robiła piorunujące wrażenie. Do całości dobrała klasyczne szpilki i pasującą kolorystycznie kopertówkę. Sportowiec także postawił na sprawdzoną klasykę i zaprezentował się w smokingu.

Rzeźniczaki świętowali trzecią rocznicę związku

Nie jest tajemnicą, że Jakub Rzeźniczak związał się z Pauliną, gdy jego była partnerka Magdalena Stępień była w zaawansowanej ciąży. Wielu nie dowierzało, że to z Pauliną stworzy stabilną relację, ale zakochani wzięli ślub, wychowują córkę i niedawno świętowali ważną rocznicę. "Trzy wspólne lata. Dziękuję ci za każdą sekundę. Dałaś i dajesz mi każdego dnia wszystko, o czym marzyłem przez całe życie. Tak bardzo jestem za to wdzięczny" - zaczął były piłkarz. Nie zabrakło czułych słów. "Każdemu z was życzę spotkania na swojej drodze drugiej połówki, przy której będziecie czuli się tak dobrze" - podkreślał.