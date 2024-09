Ślub kościelny Roksany Węgiel i Kevina Mgleja odbył się 25 sierpnia 2024 roku. Para powiedziała sobie sakramentalne "tak". Na przyjęciu weselnym piosenkarki i producenta muzycznego pojawiło się mnóstwo gwiazd. Internet aż huczał od informacji na temat wyjątkowego dnia zakochanych. Początkowo w sieci pojawiło się zaledwie kilka kadrów. Z czasem jednak goście zaczęli udostępniać ujęcia z parą młodą. Nie da się ukryć, że organizacja wesela nie należy do tanich rzeczy. Roksana Węgiel wyznała, jakie były koszty imprezy.

REKLAMA

Zobacz wideo Roksana Węgiel w białej sukience wykonała taniec specjalnie dla męża

Roksana Węgiel w końcu wyznała, ile kosztowało ją wesele. W taki sposób odpowiedziała

Huczne wesele Roksany Węgiel i Kevina Mgleja odbyło się w winnicy na Pogórzu Dynowskim. W imprezie uczestniczyło aż 170 osób. W przygotowaniach do wyjątkowego dnia pomagała parze Izabela Janachowska. Nowożeńcy pokusili się o elegancki wystrój sali. Nie da się ukryć, że dekoracje, stylizacje i wiele innych rzeczy przyczyniło się do wysokiej ceny organizacji wesela. W wywiadzie z portalem o2.pl Roksana Węgiel w końcu przerwała milczenie na temat kosztów wyjątkowego dnia. Piosenkarka nie podała jednak konkretnej kwoty.

Nie są to tanie rzeczy, to na pewno. Myślę, że każdym, kto organizował wesele, po prostu zdaje sobie sprawę z tego, że w zależności od tego, jakie chcesz mieć wesele, tyle musisz zapłacić. To jest normalne. My zorganizowaliśmy wesele w przepięknej winnicy

- opowiedziała Roksana Węgiel w rozmowie z o2. Piosenkarka dodała również, że kwestia prezentów nie miała dla niej żadnego znaczenia. Najważniejszy był dla niej sam ślub.

Roksana Węgiel o ślubie kościelnym. Wesele nie było dla niej najważniejsze

Roksana Węgiel w rozmowie z portalem o2.pl przyznała, że dzień ślubu był najpiękniejszym momentem w jej życiu. W wywiadzie podkreśliła, że wszystko wyszło tak, jak to zaplanowała z mężem. Dodała także, że to przysięga w kościele była kluczowym elementem ceremonii. Zakochani bawili się na weselu do białego rana. Impreza jednak nie była dla nich priorytetem. "Oczywiście my jesteśmy bardzo wierzący, więc ślub był klasyczny, typowo kościelny. To było dla nas bardzo ważne, najważniejsze. Wesele oczywiście też było ważne, ale to była drugorzędna kwestia" - powiedziała Roksana w wywiadzie z o2.pl. ZOBACZ TEŻ: Roksana Węgiel nie dostała oklepanych prezentów ślubnych. Nie brakowało za to religijnych