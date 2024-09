Katarzyna Cichopek była jedną z gwiazd, które po rewolucji na Woronicza musiały pożegnać się z posadą w "Pytaniu na śniadanie". Celebrytka długo nie narzekała na nudę, bo niedługo potem upomniał się o nią szef programowy Polsatu Edward Miszczak i zaproponował jej fuchę w nowej śniadaniówce stacji. Roszady prezenterów to w ostatnim czasie dość popularne zjawisko. Niedawno z Polsatem pożegnał się Maciej Dowbor, który aktualnie bryluje w "Dzień dobry TVN". Stacje zacięcie walczą o oglądalność i nieustannie odkrywają nowe karty. Jak donosi jeden z portali, Edward Miszczak chce ściągnąć do stacji popularną dziennikarkę, która idealnie sprawdziłaby się w formule porannego programu. Czyżby pozycja Katarzyny Cichopek w "halo tu polsat" byłaby zagrożona?

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek-Majdan ma radę dla prowadzących śniadaniówki w Polsacie? Wspomniała o Cichopek

Edward Miszczak chce ściągnąć do Polsatu Kingę Rusin. "Propozycje dotyczyły sezonu wiosennego"

Jak donosi portal Show News, Edward Miszczak ma ambitny plan ściągnięcia do Polsatu jednej z najbardziej znanych polskich dziennikarek, czyli Kingę Rusin, która miałaby zostać nową prowadzącą "halo tu polsat". Nie da się ukryć, że tak polaryzująca osoba, która często porusza kontrowersyjne tematy w swoich mediach społecznościowych, przyciągnęłaby uwagę widzów. Rusin ma także ogromne doświadczenie w pracy w telewizji, które przez lata szlifowała w stacji TVN, gdzie ówczesnym dyrektorem był właśnie Edward Miszczak. Choć dziennikarka była wcześniej wierna macierzystej stacji, to być może sentyment do byłego szefa także wpłynie na jej decyzję. Przejście byłej prowadzącej "Dzień dobry TVN" do śniadaniówki Polsatu z pewnością zapewniłoby stacji rozgłos i zainteresowani publiki. Jak donosi informator portalu Show News, rozmowy już trwają. "Rozmowy z Kingą Rusin już się odbyły. Chcą jej zaproponować posadę prowadzącej w "halo tu polsat". Nie wiadomo na tę chwilę, na czym ostatecznie stanęło. Propozycje dotyczyły sezonu wiosennego. Powstały plany, aby rozciągnąć śniadaniowy program na cały tydzień, jeżeli tylko wyniki bloków weekendowych okażą się zadowalające. Kinga miałaby być twarzą tej nowej formy, możemy więc się spodziewać, że wkrótce ruszą poszukiwania potencjalnego partnera dla dziennikarki. Wpierw trzeba jednak dopiąć umowę z Kingą" - informuje Show News.

Kinga Rusin i Edward Miszczak Fot. Kapif.pl

Zamieszanie w "Dzień dobry TVN". U boku Wellman zabrakło Prokopa

Ostatnio widzów "Dzień dobry TVN" powitała nowa para prowadzących. Dorocie Wellman tym razem towarzyszył Maciej Dowbor. U boku dziennikarki zabrakło jej wieloletniego ekranowego partnera Marcina Prokopa. Skąd ta zmiana? Wszystko wyjaśniło się w odcinku. "Dzisiaj taki duet dla państwa mamy (…). Marcin jest nieobecny, bo jest w trakcie realizacji programu 'Lego'" - wyjaśnili prowadzący. Jak podaje serwis Wirtualne Media, trwają aktualnie zdjęcia do programu, który na antenie ma pojawić się późną jesienią.