Niedawno na antenę powrócił program "Taniec z gwiazdami". W tej edycji występują m.in. Anna-Maria Sieklucka, Maciej Zakościelny oraz Majka Jeżowska. Stacja zaprosiła także do udziału w produkcji 24-letnią influencerkę, Julię Żugaj. Młoda gwiazda internetu występuje z Wojciechem Kuciną i bardzo dobrze radzą sobie na parkiecie. W pierwszym odcinku zdobyli 38 punktów. "Taniec wychodzi jej profesjonalnie", "Przepięknie zatańczyli" - czytaliśmy w komentarzach. Poza programem Julia Żugaj prężnie działa w sieci. Jakiś czas temu pochwaliła się zakupem domu.

Julia Żugaj i jej narzeczony Maciej Ejsmont kupili dom. "Ma mega dużo okien"

W lutym Julia Żugaj przekazała swoim obserwatorom informację o tym, że razem z narzeczonym Maciejem Ejsmontem kupili dom. - Jest naprawdę drogi i jest naprawdę piękny - mówiła na opublikowanym filmie. Dom influencerki i jej ukochanego jest jeszcze w trakcie budowy. Żugaj opisała jednak szczegóły nieruchomości. - Ma mega dużo okien, przez co ten dom jest jasny. Ma też mega wysoki sufit. Mini pałacyk bym powiedziała - wyznała. Z nagrania wiemy także, że zakochani mają do dyspozycji duży ogród. Zanim jednak przeprowadzą się do nowego domu, muszą trochę poczekać. - 2025 rok myślę na wiosnę, to jest najbardziej taki realny termin - przekazała Julia Żugaj. Kadr z domu influencerki i jej narzeczonego znajdziecie w galerii.

Julia Żugaj bryluje w "Tańcu z gwiazdami". Jej narzeczony jest zazdrosny?

Porozmawialiśmy z Maciejem Ejsmontem o udziale Julii Żugaj w programie Polsatu. Dowiedzieliśmy się, czy jest zazdrosny o tanecznego partnera swojej ukochanej. - Nie dziwię się, że tłum produkuje tego typu komentarze, bo to jest coś, o czym człowiek od razu pomyśli: Co na ten temat myśli Maciek. Ja się cieszę, że Julia znalazła partnera, z którym się świetnie dogaduje, z którym świetnie tańczy i to jest w tym programie najważniejsze - powiedział, ucinając plotki. ZOBACZ TEŻ: "Taniec z gwiazdami". Widzowie mają dość fanów Julii Żugaj. "Nie wpuszczajcie ich na widownię"