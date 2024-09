Jerzy Owiak uległ wypadkowi. "Po prostu tę rękę wciągnęło"

Jerzy Owsiak podzielił się z fanami przykrą historią, która go spotkała. "Moja głupota" - tymi słowami rozpoczął obszerny wpis, w którym opisał, jak doszło do tego, że konieczna była pomoc medyczna. Przy okazji założyciel WOŚP zaapelował do fanów. Dzięki szybkiej interwencji specjalistów, już dobę po wypadku mógł poprowadzić audycję w radiu.

Jerzy Owsiak miał wypadek. Wymagał operacji

Jerzy Owsiak zamieścił na Facebooku niepokojący wpis. Jak ujawnił, podczas obsługiwania maszyny popadł w rutynę i nie zachował odpowiednich środków ostrożności, co doprowadziło do uszkodzenia ręki. Ta została wciągnięta w sprzęt, a założyciel WOŚP wymagał operacji. Udało mu się wyswobodzić i trafił do szpitala, gdzie szybko zajęli się nim specjaliści.

Moja głupota. Przyznaję się, że po latach używania ponad 3-tonowej maszyny, która wciąga lub wyciąga, dałem się ponieść rutynie. Nie tam gdzie trzeba położona ręka spowodowała, że złe naciśnięcie po prostu tę rękę wciągnęło. W szoku robię to po raz drugi, zanim naciskam odpowiedni przycisk. Szok

- napisał.

