W ostatnich dniach Koroniewska ogryzła się hejterom za pomocą filmiku. "Kiedy już nie chcesz być 'niechlujem' i wychodzisz naprzeciw społecznym oczekiwaniom" - mogliśmy przeczytać na wstępie nagrania. Aktorka pokazała się czarnej mini, szpilkach i wyrazistych włosach. W takim wydaniu postanowiła wyprowadzić psa. "Ja dziś naprawdę próbowałam inaczej. Wszystko mnie swędzi, jakoś mi tak niewygodnie. W pewnym wieku wygoda ponad wszystko! Poza tym obcasy wbijają się w trawę bez sensu! (...) Żeby nie było, że sama się tak umiem pomalować i uczesać na bóstwo. Dzięki za poranną szybką akcję! Ale już się zmykam, bo było mi nie wygodnie!" - dodała na koniec. O kwestię nieuprzejmości w stosunku do Koroniewskiej została Blanka Lipińska. Nie kryła oburzenia.

Blanka Lipińska komentuje aferę z Koroniewską. "Mówicie im takie rzeczy w twarz?"

Na Instagramie autorki "365 dni" co pewien czas organizowana jest sesja pytań i odpowiedzi. Lipińska została zapytana przez fankę o Joannę Koroniewską i hejt, którego doświadcza. Blanka Lipińska była zszokowana. - Po pierwsze myślę, że g***o kogo obchodzi, jak wygląda ktoś zupełnie obcy! I nic nikomu do tego! Chodzicie po ulicy, patrzycie na ludzie i mówicie im takie rzeczy w twarz? - zapytała oburzona. - Marzę o momencie, kiedy w internecie będzie wyświetlać się imię, nazwisko i adres każdej komentującej osoby, by można było ją "odwiedzić" i sprawdzić, czy w cztery oczy też ma tyle do powiedzenia - zaznaczyła później Blanka Lipińska.

Blanka Lipińska ciepło o Joannie Koroniewskiej. "Jest prześliczna"

Pod koniec wypowiedzi Blanka Lipińska zdobyła się na bardzo miłe słowa w kierunku Joanny Koroniewskiej. - Uważam, że Joanna Koroniewska jest prześliczna, a wiem, co mówię, bo znamy się prywatnie. Życzyłabym sobie tak wyglądać teraz, kiedy mam 39 lat, a ona jest ode mnie starsza siedem. Więc szczerze? Ja nie kumam, o co chodzi tym ludziom - dodała. ZOBACZ TEŻ: Joanna Koroniewska przeczytała o swoim "pomarszczonym czole". Ostro zareagowała. "Absurd" [PLOTEK EXCLUSIVE]