Marcin Hakiel na jakiś czas zniknął z mediów społecznościowych. Tancerz po trudnym rozwodzie z Katarzyną Cichopek odnalazł szczęście u boku Dominiki Serowskiej. Zakochani mają już za sobą debiut na ściance. Podczas jednego z medialnych wydarzeń poinformowali, że spodziewają się dziecka. Dominika konsekwentnie milczała w temacie płci, a także imienia. Szczęśliwą nowiną podzielili się w programie na żywo. A to niespodzianka!

Marcin Hakiel i Dominika się zaręczyli!

Marcin Hakiel i Dominika oczekują narodzin dziecka. Tancerz i jego ciężarna partnerka wystąpili w programie Mateusza Hładkiego. Opowiadali o przygotowaniach do nowej roli. Dla Dominiki to będzie pierwsze dziecko, Hakiel jest wprawiony w ojcostwie - współdzieli z Katarzyną Cichopek opiekę nad Adamem i Heleną. Dominika w programie wystąpiła ubrana cała na czarno. Postawiła na dopasowaną do ciała sukienkę, która podkreśliła nie tylko jej ciążowe krągłości, ale i wyeksponowała nogę. Na kreację Dominika narzuciła modną kurtkę. Hakiel wybrał beżowe spodnie, które połączył z prostym, białym T-shirtem. Zestaw uzupełnił okularami przeciwsłonecznymi. Tancerz okazywał ogromne wsparcie Dominice. Trzymał ją za rękę czy szarmancko całował w dłoń - wszystko na oczach kamer.

Marcin Hakiel i Dominika w programie na żywo powiedzieli o imionach dla dziecka

Nie jest tajemnicą, że zakochani mają już wybrane imię dla dziecka. Fani dopytywali ciężarną Dominikę o inspiracje. "Polskie, ale niekoniecznie z tych popularnych" - pisała. Nie zdradziła jednak, o jakie dokładnie imię chodzi. W programie "Mówię Wam" prowadzący ujawnił, że Dominika jest w piątym miesiącu i zaręczyła się z Hakielem. Ta przyznała, że czuje się bardzo dobrze.

Baby shower jest zaplanowany na 21 września, więc wtedy podzielimy się czy czekamy na chłopca, czy na dziewczynkę

- zapowiedziała Dominika.

Prowadzący show dopytywał o imiona dla dziecka. Jak podkreśliła Dominika, wraz z Marcinem postawili na imię niestandardowe. Dla dziewczynki podoba im się imię Matylda albo Olimpia. Dla chłopca myślą o imieniu Radzimir, albo Jeremi. - I ostatnio jeszcze Romeo - dodał Hakiel. Jak wam się podobają?