Joanna Koroniewska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Aktorka chętnie dzieli się na Instagramie komediowymi filmikami, w których wraz z mężem śmieje się z codzienności. Zebrała tam spore grono odbiorców - niemal 800 tysięcy obserwatorów. Scenki przez większość internautów odbierane są pozytywnie. Niektórzy są jednak krytyczni, a często nawet niegrzeczni i komentują nie tylko treść, ale wygląd celebrytki. Koroniewska postanowiła odpowiedzieć na chamskie zaczepki, które pojawiły się pod ostatnią z rolek.

Joanna Koroniewska zareagowała na chamski komentarz

Aktorka opublikowała filmik, w którym reklamuje platformę streamingową. Przy okazji możemy u jej boku zobaczyć także męża Macieja Dowbora. Koroniewska, jak to zwykle bywa na nagraniach, pokazała się bez makijażu, przez co musi się mierzyć z hejterskimi komentarzami. Internauci w niewybredny sposób komentują bowiem jej wygląd. Aktorka nie pozostawia tego bez komentarza i co jakiś czas wdaje się z nimi w dyskusje.

Jeden z użytkowników Instagrama postanowił skomentować, to jak celebrytka wyglądała na nagraniu. "Ona wygląda, jakby miała z 60 lat" - czytamy pod postem. Joanna Koroniewska nie wytrzymała i odpisała. "'Ona' ma imię i jej nie obserwujesz, więc co cię to obchodzi?" - czytamy. Internauta szedł w zaparte. "Bo mi się to wyświetla. A jak jesteś osobą publiczną, to powinnaś też przyjmować na klatę słowa krytyki" - uznał. Aktorka ciągnęła tę dyskusję.

To nie jest krytyka, to chamstwo. Ja i wiele innych osób widzimy tę znaczącą różnicę

- odpowiedziała Joanna Koroniewska. Jej aktualne zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Joanna Koroniewska nie daje za wygraną. Dalej odpowiada na nieprzychylne komentarze

Kolejna osoba pod tą samą rolką postanowiła odnieść się do tego, jak wygląda aktorka. "Dlaczego czyjaś opinia, że ktoś wygląda starzej, jest chamstwem? Dlaczego mamy się wstydzić wieku? Czy 'wyglądasz na 60 lat' jest obelgą? Nie ma się o co obrażać" - czytamy pod postem. "Nikt tutaj nie wstydzi wieku. Proszę przeczytać ten komentarz ze zrozumieniem. Pozdrawiam" - skwitowała wypowiedź użytkowniczki Instagrama.