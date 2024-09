Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan to jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Małżonkowie wychowują razem trójkę dzieci: Henryka, a także Stanisława i Tadeusza z poprzedniego związku celebrytki. Jakiś czas temu Małgorzata Rozenek-Majdan relacjonowała, jak jej najstarsza pociecha opuszcza rodzinne gniazdo, by wyjechać na studia do Lyonu. To jednak nie koniec zmian w życiu gwiazdy. Jak wiadomo, rozpoczął się rok szkolny, a najmłodszy z synów celebrytki właśnie powrócił do edukacji wczesnoszkolnej. Ten wyjątkowy moment został oczywiście uwieczniony w sieci. Internauci znaleźli jednak pewne szczegóły i wtrącili swoje trzy gorsze.

Radosław Majdan wyprawił syna do przedszkola. Nie kryje dumny. "Dzielnie pobiegł do klasy"

Zarówno Małgorzata Rozenek-Majdan, jak i jej mąż aktywnie działają w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie co i rusz dzielą się swoją codziennością. Ostatnio na profilu Radosława Majdana pojawiło się nowe zdjęcie. Fotografia przedstawia byłego sportowca w objęciach Henryka na korytarzu szkolnym, co oznacza, że jego syn właśnie powrócił do przedszkola. Choć szczęśliwy tata wyraźnie pękał z dumy, to zdradził, że chłopiec na samym początku nie chciał się rozstawać.

Pierwszy dzień w szkole naszego przedszkolaka. Heniu nie bardzo chciał się z nami rozstawać, ale w końcu dzielnie pobiegł do klasy

- napisał na Instagramie.

Radosław Majdan pokazał zdjęcie z synem. Internauci zasypali go komentarzami

Opublikowany post nie obył się bez echa. Internauci niemalże od razu chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. W sekcji z reakcjami pełno było słów zachwytu. Niektórych zdziwił jednak fakt, że w kontekście czteroletniego chłopca Radosław Majdan użył sformułowania 'szkoła'. "Piękny chłopczyk. Jak ten czas szybko leci" - napisała jedna z internautek. "Uwielbiam was. Powodzenia Heniu!" - dodała kolejna. "To już szkoła? Myślałam, że jeszcze przedszkole" - stwierdziła następna. Ten jeden komentarz wywołał całą dyskusję na temat tego czy Henio chodzi do zagranicznej szkoły czy jednak do przedszkola. Majdan jednak zignorował zaczepki i nie odpowiedział na komentarze.