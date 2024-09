Niedawno Karolina Gilon i jej partner Mateusz Świerczyński wyjawili światu informację o tym, że spodziewają się dziecka. Prezenterka opublikowała wpis w mediach społecznościowych. "Dzięki panie bocianie. Trafiłeś pod właściwy adres w idealnym czasie" - pisała. Później opowiedziała w śniadaniówce "halo tu polsat" o nowej rzeczywistości. - Nigdy nie planowałam, że będę matką, że to mój cel w życiu. Kocham już to dziecko, więc wiem, że będę wspaniałą mamą, zrobię wszystko, by dziecko wychowywało się w pełnej rodzinie - mówiła w programie. Czy w życiu Karoliny Gilon nastąpiła jeszcze jedna rewolucja, którą trzymała w sekrecie?

Karolina Gilon nosi obrączkę. Jest już po ślubie?

Ostatnio Karolina Gilon opowiadała na InstaStories o tym, jak się czuje w ciąży. - Miałam mdłości, nigdy nie kończyły się one wymiotami - ani razu nie wymiotowałam w ciąży, ale mdłości rzeczywiście na czczo były - opowiadała. Prezenterka bardzo gestykulowała, dzięki czemu wszyscy mogli zobaczyć obrączkę na jej palcu. Czy to oznacza, że prowadząca "Love Island" stanęła na ślubnym kobiercu? Na gratulacje chyba jeszcze za wcześnie. Karolina Gilon od jakiegoś czasu nosi wspomniany pierścionek na palcu i jest to raczej ozdoba, a nie dowód na wielki przełom w relacji. Chcecie zobaczyć obrączkę prezenterki? Zajrzyjcie do galerii na górze strony, gdzie znajdziecie kadr z InstaStories.

Tak Karolina Gilon mówiła o ślubie. "Zróbmy to na poważnie tym razem"

W maju Karolina Gilon udzieliła wywiadu dla portalu Kozaczek. Została zapytana o to, czy planuje zaręczyny i ślub z partnerem. Z jej wypowiedzi wynikało, że raczej nie spieszy się przed ołtarz. - Dajcie nam się nacieszyć jeszcze tym związkiem, na wszystko przyjdzie czas. Te etapy wszystkie kolejne są tak fajne, ekscytujące, one muszą przyjść z czasem. Ja już byłam raz w życiu zaręczona po dwóch miesiącach, więc już naprawdę zróbmy to na poważnie tym razem - powiedziała. ZOBACZ TEŻ: Zapytali wróżkę w "halo tu polsat" o płeć dziecka Karoliny Gilon. Nie miała wątpliwości