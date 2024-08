Viki Gabor to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd młodego pokolenia w Polsce. Wszystko za sprawą popularnego programu TVP "The Voice Kids", a także wygraniu Eurowizji Junior w 2019 roku. Od tamtego momentu jej kariera muzyczna nabrała błyskawicznego tempa. Oprócz tego nastolatka prężnie działa w sieci, gdzie chętnie relacjonuje swoje życie. Wiele treści związanych jest także z wyglądem. Viki Gabor właśnie opublikowała film na TikToku, gdzie pokazała, jak się maluje. Przy okazji pokazała się bez grama makijażu.

Viki Gabor pokazała się bez makijażu. W takim stanie jest jej cera

Viki Gabor prężnie działa w mediach społecznościowych, przede wszystkim na Instagramie i TikToku. Celebrytka chętnie publikuje różnorodne treści, w tym również te związane z urodą i wyglądem. Nie jest najemnicą, że na co dzień artystka stawia na mocny makijaż. Zazwyczaj ma mocno pomalowane usta, długie rzęsy i podkreślone oczy, a także wyraziste kontury twarzy. Ostatnio jednak na jej profilu na TikToku, na którym przedstawia, jak krok po kroku wykonuje makijaż. Na samym początku artystka prezentuje się jednak w wersji sauté, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak wygląda w całkowicie naturalnej wersji. Jej cera bez wątpienia wygląda na zadbaną, oprócz tego w oczy rzucają się również naturalnie gęste brwi. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu młoda artystka prezentuje się bardzo dobrze. Jej twarz wygląda na promieniejącą i pełną energii. Chcecie zobaczyć, jak wygląda Viki Gabor bez grama makijażu na twarzy? Zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu.

