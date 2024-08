Robert i Anna Lewandowscy, Edyta Pazura, Klaudia Halejcio, Margaret, Dorota Wellman czy Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" wychodząc od fryzjera, mogli mieć gorszy dzień. Wszystko dlatego, że kolorysta postawił na zły odcień farby.

Zobacz wideo Jak Ania Lewandowska dba o włosy? "Nie ukrywajmy, to są też dobre geny"

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska w blond odsłonach

Wszyscy pamiętamy, że Robert Lewandowski w 2018 roku, a więc rok po tym, jak na świat przyszła jego córka Klara, postanowił przefarbować się na blond. Być może piłkarz był zmęczony i niewyspany, kiedy zdecydował się na ten krok, a być może chciał wyglądać niczym bohater jednej z popularnych kreskówek Cartoon Network - Johnny Bravo. Któż to wie. Jedno jest pewne - metamorfoza, delikatnie mówiąc, nie należała do udanych. W sieci zaroiło się od memów z piłkarzem i jego nową fryzurą w rolach głównych.

Robert Lewandowski przefarbował włosy na blond. Nowa fryzura piłkarza wzbudziła sporo emocji. Wszyscy zastanawiają się, co skłoniło kapitana polskiej reprezentacji do tej metamorfozy, a internauci mają już swoje teorie. Te memy po prostu trzeba zobaczyć. memy.pl

Kiedy sportowiec wrócił do poprzedniej fryzury, cieszyli się nie tylko fani. "Normalność przywrócona! Włosy Lewego znów czarne" - mogliśmy przeczytać na oficjalnym anglojęzycznym profilu na Twitterze Bundesligi. Warto przypomnieć w tym miejscu, że również Anna Lewandowska była niegdyś blondynką. Co ciekawe, zmieniła kolor włosów przez Lewandowskiego. Piłkarz wyznał jej, że... od zawsze bardziej pociągały go brunetki.

Od początku zaiskrzyło, mimo że była blondynką, a ja wolę brunetki. Mówiłem Ani: "Coś czuję, że ten kolor ciemniejszy, jeślibyś została brunetką, to by ci jeszcze lepiej pasował". No i przefarbowała włosy

- mówił Robert Lewandowski w 2015 roku w rozmowie z Magdą Mołek. Chyba miał rację, bo Anna została wierna brązowym włosom, choć co jakiś czas delikatnie je rozjaśnia, fundując sobie refleksy. Tleniony blond jednak w jednym z komentarzy na Instagramie, nazwała "błędem młodości". Z kolei w relacji na InstaStories zdradziła, że nie ma zamiaru kiedykolwiek powrócić do tego koloru włosów.

Edyta Pazura niczym nachos