Katarzyna Dowbor od niedawna robi karierę w Telewizji Polskiej. Gdy jednak padają pytania o dawną pracę, chętnie zabiera głos. Prezenterka pojawiła się na jesiennej ramówce TVP, gdzie udzieliła kilku wywiadów. W rozmowie z naszą reporterką opowiedziała nieco więcej o kulisach programu "Nasz nowy dom". Dowbor skonfrontowała się również z negatywnymi komentarzami na temat show. Później dziennikarka została zapytana o stosunek do nowego pomysłu Edwarda Miszczaka. - Najpierw musimy to zobaczyć - mówiła pełna wątpliwości.

Zobacz wideo Dowbor komentuje koncepcję "halo tu Polsat". Popiera pewien pomysł

Katarzyna Dowbor o "halo tu polsat". Pomysł przypadł jej do gustu, ale...

Niedługo na antenie Polsatu zadebiutuje śniadaniówka stacji. Ogłoszono już duety prowadzących, przedstawiono większość ekipy. Zorganizowano nawet spotkanie prasowe, w którym pokazano potencjał nowego studia. To, co ma wyróżniać "halo tu polsat" na tle innych śniadaniówek, to... obecność widowni. W planach jest zapraszanie ludzi do studia, którzy mogliby komentować niektóre sytuacje na żywo. Ryzykowne, ale trzeba przyznać, że dosyć ciekawe. Co myśli o tym Dowbor? Prezenterce bardzo spodobał się pomysł, ale jak na razie nie do końca wierzy, że coś takiego faktycznie się wydarzy.

Nikt tego jeszcze nie widział. (...) Jak zobaczymy, to będziemy dyskutować. Na razie dyskutujemy o czymś, co jest PR-em, co jest reklamą programu, a czy to będzie tak, jak się opowiada? Zobaczymy

- mówiła naszej reporterce Weronice Zając. Całą rozmowę z Katarzyną Dowbor możecie obejrzeć w materiale wideo zamieszczonym powyżej.

Katarzyna Dowbor w TVP, a Maciej Dowbor w TVN. Tak prezenterka skomentowała jego transfer

Odkąd w sieci gruchnęła informacja o angażu Macieja Dowbora do "Dzień dobry TVN", Katarzyna Dowbor dostawała mnóstwo pytań o swój stosunek do nowej pracy syna. W końcu opublikowała oświadczenie. "W związku z zaistniałą sytuacją informuję, że dla mnie rodzina jest najważniejsza, tak więc, synu, trzymam mocno kciuki za twoją nową pracę, za to, żeby ci się wszystko udało, co sobie wymarzyłeś, i żeby było tak, jak ty właśnie chcesz. Przypominam przy okazji - podczas naszych spotkań rodzinnych o pracy nie rozmawiamy" - wytłumaczyła na Instagramie. Nowy prowadzący zdążył już zadebiutować na antenie TVN-u i zdobyć mnóstwo pozytywnych komentarzy!