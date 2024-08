Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie. Para najpierw zdecydowała się na złożenie przysięgi w urzędzie stanu cywilnego, która odbyła się już kilka miesięcy temu. W sierpniu zakochani zaplanowali natomiast ceremonię w kościele i huczne wesele, na którym bawili się m.in. partner taneczny Roxie z "Tańca z gwiazdami" Michał Kassin, Maffashion, czy Ola Nowak. Para nie musi się martwić o wspólne lokum, bo już od jakiegoś czasu ma apartament w Warszawie, który urządzała z pomocą architektów, więc miejsce dopracowane jest w każdym szczególe. Zobaczcie, jak wygląda mieszkanie Roxie i Kevina.

Tak mieszkają Roksana Węgiel i Kevin Mglej. Wokalistka korzystała z pomocy architekta

Na początku wakacji Roksana Węgiel zaprosiła do swojego mieszkania ekipę programu "Dzień dobry TVN" i pokazała, jak wygląda jej apartament. Roxie prężnie rozwija swoją karierę muzyczną, więc zdecydowała się na mieszkanie w stolicy. Wraz z ukochanym dzieli 100-metrowy apartament w samym centrum miasta. Wokalistka przy projektowaniu wnętrz korzystała z pomocy architekta, który z powodzeniem zrealizował wizję pary. Najważniejszym punktem domu jest kuchnia, którą Roxie zdecydowała się połączyć z jadalnią i salonem. Jak sama przyznała, uwielbia z ukochanym spędzać czas na wspólnym gotowaniu.

Dom i rodzina są dla mnie najważniejsze. A sercem tego domu jest kuchnia. Urządzając mieszkanie, zależało mi na eleganckiej przestrzeni w ponadczasowych barwach oraz blatach, które będą odporne na zarysowania i będą łatwe w czyszczeniu, ponieważ sporo czasu spędzamy na wspólnym gotowaniu i pieczeniu słodkości

- napisała na Instagramie.

W pomieszczeniu Roxie zdecydowała się na ciemną zabudowę szafek i beżowy kolor ścian. - Bardzo mi się podoba to połączenie i robi to ładny efekt. Wszystko jest w takich raczej chłodnych tonach kolorystycznych, ale dołożyliśmy też beżowe akcenty, stąd robi się tutaj przytulnie. My planowaliśmy wszystko od początku razem, oczywiście z pomocą architektów doszliśmy do idealnego projektu i to wszystko przełożyliśmy tutaj na życie - powiedziała w programie "Dzień dobry TVN". Roxie i Kevin zdecydowali się na ciekawe rozwiązanie w sypialni. Tuż obok pomieszczenia znajduje się gabinet Kevina Mgleja. Co ciekawe, cała ściana gabinetu jest przeszklona.

Jak odsypiam nockę w studiu, a Kevin już tutaj pracuje na swoim stanowisku, to patrzy sobie na mnie śpiącą. To był jego pomysł i to funkcjonuje, to się sprawdza

- dodała Roksana Węgiel. W mieszkaniu znajdują się także nagrody za osiągnięcia muzyczne zarówno Roxie, jak i Kevina. Para wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że wiara jest dla nich w życiu bardzo istotna, co widać także w ich apartamencie, gdzie można zauważyć symbole religijne takie jak m.in. krzyż, czy obraz Matki Boskiej.

To był poniekąd pierwszy temat, na jaki zaczęliśmy rozmawiać. W moim życiu nadal czerpię siłę po prostu z modlitwy, więc uważam, że dobrze mieć coś takiego w postaci właśnie takiej wartości, gdzie zawsze można uciec w ciężkim momencie i po prostu mieć taki kontakt z tą siłą wyższą, którą dla mnie jest Bóg

- wyznała Roxie.

Czy Roksana Węgiel jest pedantyczna? Ten dodatek zawsze znajdzie się w jej mieszkaniu

W trakcie wizyty ekipy programu "Dzień dobry TVN" w apartamencie Roxie panował idealny porządek. Mateusz Hładki, który miał okazję przechadzać się po apartamencie, zapytał wokalistkę, czy wraz ze swoim partnerem jest pedantyczna. Roxie przyznała, że po prostu lubi porządek. Wspomniała także o ważnym dodatku, który często znajduje się w jej mieszkaniu i zdradziła, skąd pochodzi wiszący na ścianie obraz. - Nasze mieszkanie charakteryzuje się tym, że zawsze są świeże kwiaty. Ja uwielbiam dostawać kwiaty, mój ukochany o tym wie. Obraz nad stołem idealnie pasuje do tego wnętrza, bo kolorystycznie się tutaj idealnie wpasował. To jest obraz, który dostałam na osiemnastkę od rodziców Kevina - wyznała Roxie. Zdjęcia apartamentu znajdziecie w galerii na górze strony.