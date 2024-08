Jessica Mercedes o stylu prezydentowej. Ma dla niej radę

Jessica Mercedes od lat robi karierę jako blogerka modowa i influencerka. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 900 tysięcy użytkowników. Mercedes ma jednak też chrapkę na to, żeby stać się gwiazdą telewizyjną. Teraz pojawi się także jako uczestniczka nowej edycji programu "Azja Express". Przy okazji prezentacji jesiennej ramówki stacji TVN mieliśmy okazję porozmawiać z blogerką o stylu polskich gwiazd. Jessica Mercedes wyjawiła też, jakie zmiany zaprowadziłaby w garderobie pierwszej damy, Agaty Dudy. Ma jedną, znaczącą sugestię dla prezydentowej.

Zobacz wideo Jessica Mercedes ma radę dla prezydentowej. Mówi też o najlepiej ubranych gwiazdach

Jessica Mercedes o stylu pierwszej damy. "Jeśli mogłabym jej coś doradzić..."

Nasz reporter zadał blogerce pytanie, czy podjęłaby się współpracy z prezydentową Agatą Dudą, gdyby była taka propozycja. Jessica Mercedes podkreśliła, że to nie jest to, czym ona się generalnie zajmuje. - Myślę, że ja nie jestem w dziale stylizowania ludzi. Nie tym się zajmuję. Zajmuję się influencerstwem i stylizowaniem siebie od 13-14 lat jako blogerka modowa. Natomiast, jeśli mogłabym jej coś doradzić, to ja każdemu dołożyłabym więcej kolorów. Bo kroje muszą się zgadzać, gdzie musi być zasłonięte ciało, to musi być zasłonięte, ale na pewno wybrałabym więcej kolorowych propozycji - stwierdziła Jessica Mercedes w rozmowie z Plotkiem.

Jessica Mercedes wspomniała o najlepiej ubranych gwiazdach. "Mamy w Polsce wiele ikon stylu"

Poprosiliśmy też blogerkę o wskazanie, kto w jej opinii, zasługuje na miano najlepiej ubranej celebrytki. Według Jessiki Mercedes w Polsce wiele kobiet zasługuje na miano ikon stylu. Przyjrzała się jednak stylizacjom, które gwiazdy prezentowały na jesiennej ramówce stacji TVN. - Jedną z najlepiej ubranych jest na pewno Agnieszka Woźniak-Starak. Jej dzisiejsza stylizacja bardzo mi się podoba. Kocham też dzisiejszy look Magdy Gessler. Jest królową. Uważam, że jest jedną z najlepiej ubranych kobiet. Ale też Kasia Sokołowska. Wiele osób. Myślę, że mamy w Polsce wiele ikon stylu - stwierdziła Jessica Mercedes w rozmowie z Plotkiem.