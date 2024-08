Jak dwie krople wody. Te zdjęcia są tego dowodem. Tak wygląda córka Mandaryny

Przed telewizyjną premierą nowego sezonu "Azja Express", 28 sierpnia odbyło się spotkanie prasowe, w którym udział wzięli wszyscy uczestnicy. Wiadomo już, że w najnowszej edycji zobaczymy Agnieszkę i Piotra Głowackich, Martę Wiśniewską z córką Fabienne Martą, Jana Błachowicza z przyjacielem Józefem Gąsienicą-Gładczanem, Gabi Drzewiecką z przyjaciółką Jagną Niedzielską, Jessicę Mercedes Kirschner z bratem Justinem Kirschnerem, Jacka Jelonek z partnerem Oliwerem Kubiakiem, Wiktora Dydułę z siostrą Anną Chrzanowską i Aleksandrę Adamską z siostrą Eweliną Porczyk. Tym razem uczestnicy przemierzali Filipiny i Tajwan, a ich zmagania zarejestrowały kamery. Mandaryna w licznych wywiadach podkreślała, że ma bliską relację z córką. Można to było zauważyć na ściance.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rodzina patchworkowa to nie jest pomysł na życie". Ania Świątczak o sytuacji rodzinnej

Mandaryna z córką na konferencji "Azja Express". Są jak dwie krople wody

Mandaryna na konferencji prasowej "Azji Express" pojawiła się w przewiewnej, czarnej sukience na ramiączkach, do której dobrała masywne, motocyklowe buty. Tego dnia postawiła na rozświetlający makijaż i rozpuszczone włosy. Uwagę zwracała jej 21-letnia córka Fabienne, która zaprezentowała się w zielonej sukience. Podobnie jak jej znana mama, zestaw uzupełniła o glany. Można było zauważyć, że mama i córka tworzą zgrany duet i raczej nie mają problemów z komunikacją. Na ściance pozwały do zdjęć przytulone, szeroko się uśmiechając. Podobieństwo Fabienne do matki widać gołym okiem. Więcej zdjęć Mandaryny z córką Fabienne znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Marta Wiśniewska z dorosłą córką na ściance. Fabienne to jej kopia Marta Wiśniewska z dorosłą córką na ściance. Fabienne to jej kopia. Fot. Kapif

Michał Wiśniewski pokazał najstarszą córkę. Fani wydali werdykt

Wokalista miał burzliwe życie uczuciowe. Cztery lata temu wziął ślub po raz piąty. Doczekał się szóstki dzieci, a najmłodsze niedawno świętowało rok. Już jakiś czas temu, pod jednym z postów Michała Wiśniewskiego, który pochwalił się najstarszą córką, fani zwracali uwagę na uderzające podobieństwo Fabienne do matki. "Fabienne podobna jest do Mandaryny. "Piękna jak Marta", "Bardzo ładna, podobna do mamy", "Śliczna, cała Martyna", "Jaka Fabienne jest podobna do Marty, śliczna dziewczyna" - można było przeczytać.