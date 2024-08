Roksana Węgiel tańczy od dziecka. Ponadto, wygrała program "Dance Dance Dance", zajęła drugie miejsce w "Tańcu z gwiazdami" i od kilku lat daje spektakularne show na scenie. A oprócz tego czaruje swoim anielskim głosem. 19-latka w miniony weekend poślubiła swojego ukochanego Kevina Mgleja, a po ceremonii w kościele odbyło się wesele. Tam para zatańczyła romantyczny taniec do piosenki Lany Del Rey. Jak wypadli?

Zobacz wideo Tak wyglądał pierwszy taniec Roksany Węgiel

Tomasz Nakielski tańczy u Barańskiego. Teraz ocenia Węgiel i Mgleja. Ale słowa!

Nasza reporterka Karolina Sobocińska, postanowiła o to zapytać jednego z najlepszych tancerzy w Polsce - Tomka Nakielskiego, który na co dzień występuje z grupą NEXT Tomasza Barańskiego. Prywatnie zaś możecie go kojarzyć jako partnera życiowego Qczaja. Tancerz nie ukrywał, że taniec państwa Mglej bardzo im się podobał, ponieważ nie tańczyli dla poklasku, a dla siebie. Nakielski zdobył się również na porównanie do szeroko komentowanego tańca Anny i Roberta Lewandowskich, którzy w jego opinii... cóż, nie wypadli najlepiej. Inną miała wówczas Agnieszka Kaczorowska.

Trudna jest zawsze fachowa ocena pierwszego tańca. Tutaj na pewno liczą się emocje i to czy jest chemia pomiędzy nimi, a tu to wręcz obowiązek. Oni to mają. Są piękni. Czuć luz i tak powinien wyglądać pierwszy taniec. Bez spiny. Taniec dla siebie. Na pewno nie drętwi jak Lewandowscy

- przyznał ekspert. A pierwszy taniec małżonków możecie zobaczyć w wideo na górze artykułu. Zajrzyjcie też do naszej galerii.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej dali popis podczas pierwszego tańca. Wybrali romantyczną piosenkę

Roksana Węgiel i Kevin Mglej stanęli na ślubnym kobiercu. W sieci można znaleźć zdjęcia i nagrania z wesela pary. Uwagę zwraca pierwszy taniec nowożeńców. Wśród zaproszonych gości znaleźli się partner taneczny Roksany Węgiel z "Tańca z gwiazdami" - Michał Kassin oraz Michał Danilczuk, który w show Polsatu partnerował Maffashion. Być może zatem to któryś z nich stał za ułożeniem choreografii. To, co zwraca największą uwagę, to oprawa wizualna i dźwiękowa tańca Węgiel i Mgleja. Zakochani postanowili wykorzystać dymy oraz romantyczną muzykę. Wybrali piosenkę Lany Del Rey "Young and Beautiful". Małżonkowie zaczęli od pocałunku, by później przejść do kroków, podnoszeń i głębokich spojrzeń w oczy. Jak donosił "Super Express", sakramentalne "tak" Roksana Węgiel i Kevin Mglej powiedzieli sobie w kościele św. Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni. To rodzinne strony Roksany Węgiel, która pochodzi z Jasła. O tym, gdzie odbędzie się ślub, nie wiedzieli nawet zaproszeni goście. Na miejsce przywiozły ich podstawione autokary. ZOBACZ TEŻ: Roksana Węgiel zaskoczyła Kevina Mgleja na weselu zmysłowym tańcem. Co za ruchy!