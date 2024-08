Roksana Węgiel od dłuższego czasu jest w szczęśliwym związku Kevinem Mglejem. Początkowo ich relacja wzbudzała duże kontrowersje. Uwagę zwracał fakt, że autor tekstów ma dziecko z poprzedniego związku i jest o osiem lat starszy od piosenkarki. Mglej i Węgiel nie przejmowali się jednak opiniami innych osób. Jak informują media, jeszcze w sierpniu mają stanąć na ślubnym kobiercu. Chociaż fani sporo wiedzą o ich związku, to wiele osób nie ma pojęcia o przeszłości Kevina Mgleja. Jak się okazuje, ukochany Roksany Węgiel ma na koncie telewizyjne występy.

Kevin Mglej próbował swoich sił jako aktor. Wystąpił w "Ukrytej prawdzie"

Kevin Mglej to człowiek wielu talentów. Jest absolwentem prawa, marketingowcem, współzałożycielem wytwórni muzycznej Unity Records oraz autorem tekstów. Niewiele osób wie jednak, że w przeszłości próbował swoich sił w telewizji. Mglej był statystą w "Ojcu Mateuszu". To jednak nie wszystko. Zagrał także w popularnym paradokumencie "Ukryta prawda". Przed kamerami wcielił się w rolę 19-letniego ucznia, który miał romans ze swoją nauczycielką. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak ukochany Roksany Węgiel wypadł w paradokumencie, to zajrzyjcie do galerii na górze strony, gdzie znajdziecie kadry z odcinka.

W mediach huczy od informacji na temat ślubu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Wiadomo już, że bliscy autora tekstów i piosenkarki otrzymali zaproszenia na ceremonię. Maryla Rodowicz także znalazła się na liście gości. Jak się jednak okazuje, nie będzie mogła pojawić się na uroczystości. Wszystko przez obowiązki, których nie może przełożyć. - Niestety, nie uda mi się dotrzeć na wesele, nie szykuję więc żadnej kreacji, bo mam w tym dniu koncert, który był wcześniej umówiony i zorganizowany. Ale oczywiście życzę jej wszystkiego najlepszego - przekazała Maryla Rodowicz dla "Faktu". ZOBACZ TEŻ: Wesele Roksany Węgiel szykowane jest w wielkiej tajemnicy. Jeden z gości wyjawił zaskakujące szczegóły