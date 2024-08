"Top of the Top Sopot Festival" dobiegł już końca. Internauci nie byli przekonani co do jakości wykonywanych w Operze Leśnej utworów. Pojawiło się wiele głosów krytyki w stronę organizatorów - szczególnie związanych z nagłośnieniem, a także promowanie gwiazd TVN-u, które pomimo niezwiązania z muzyką pojawiły się na scenie. Podczas swojego występu zespół EMO postanowił zadrwić z Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej. Tak zareagowała na to piosenkarka.

Tak Mandaryna zareagowała na zadrwienie z niej na scenie

Mandaryna pojawiła się w Sopocie, by na żywo przyglądać się występom muzyków w Operze Leśnej. W pewnym momencie mogła przeżyć szok. Zespół EMO nawiązał do jej głośnego występu, który na zawsze zapisał się w historii sopockiego festiwalu. Przypominamy, że w 2005 roku Mandaryna pojawiła się scenie w konkursie o Bursztynowego Słowika. Zaśpiewała wówczas piosenkę ''Ev'ry Night''. Występ do dziś jest wspominany przez wielu, choć z pewnością nie chodzi o wybitny wykonanie.

Sceniczne popisy Mandaryna rozpoczęła słowami: "Znacie Ev'ry Night?", zachęcając publiczność do zabawy. I właśnie tak zespół EMO zaczął swój występ. Jak zareagowała na to autorka kultowej już wypowiedzi? Tańczyła z uśmiechem na twarzy i bawiła się doskonale. To pokazuje, że ma dystans do występu niemal sprzed dwóch dekad. W naszej galerii na górze strony zobaczycie, jak teraz wygląda Mandaryna.

Mandaryna pojawi się w lubianym programie z córką

Już niedługo widzowie będą mogli obejrzeć szóstą edycję programu "Azja Express", która zadebiutuje na antenie TVN-u 31 sierpnia. Wśród uczestników jest Mandaryna! Piosenkarka zdecydowała się wziąć udział w show, a u jej boku zobaczymy córkę, Fabienne, której ojcem jest Michał Wiśniewski. Kto jeszcze stanie do wyścigu? Agnieszka i Piotr Głowaccy, Jan Błachowicz z przyjacielem Józefem Gąsienicą-Gładczanem, Wiktor Dyduła z siostrą Anną Chrzanowską, Jacek Jelonek z partnerem Oliwerem Kubiakiem, Gabi Drzewiecka z przyjaciółką Jagną Niedzielską, Jessica Mercedes z bratem Justinem Kirschnerem, Aleksandra Adamska z siostrą Eweliną Porczyk.