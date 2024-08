Wiceministra ma znanego ojczyma. To aktor "Ojca Mateusza"

Aleksandra Gajewska jest polityczką, a w 2019 roku została posłanką. Kandydowała wówczas z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Co ciekawe była wówczas ostatnia na liście w okręgu warszawskim. Zasiadała wówczas w Sejmie w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a także w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jej kariera prężnie się rozwijała, toteż w 2023 roku została wiceministrą rodziny, pracy i polityki społecznej. Gajewska właśnie świętowała 35 urodziny. Z tej okazji przybliżamy jej sylwetkę.

Aleksandra Gajewska jest fanką "Gwiezdnych wojen"

Aleksandra Gajewska jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie zwykle dzieli się fotografiami ukazującymi kulisy jej pracy w rządzie, jednak tym razem pokazała prywatne kadry. Wszystko dlatego, że 22 sierpnia skończyła 35 lat. Na jej InstaStories pojawiły się zdjęcia i nagrania z urodzinowego przyjęcia. Wygląda na to, że bliscy polityczki bardzo ją zaskoczyli. Gajewska nie kryła też zachwytu gigantycznym tortem, który nawiązywał do uniwersum "Gwiezdnych wojen". Na deserze znalazły się wszak figurki takich postaci jak Mistrz Yoda, R2-D2 oraz C-3PO. Kadr z tortem znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Aleksandra Gajewska ma znanego partnera i ojczyma

Aleksandra Gajewska od czasu do czasu chwali się też na Instagramie kadrami, do których pozuje z bliskimi jej osobami. Polityczka jednak chroni prywatność syna Aleksandra, który przyszedł na świat w 2019 roku. Zarówno Gajewska, jak i ojciec chłopca, a zarazem partner polityczki Maciej Cnota, nie pokazują publicznie twarzy chłopca. Warto w tym miejscu nadmienić, że ukochany posłanki jest znanym dziennikarzem stacji TVN. Nie każdy o tym wie, ale Gajewska ma w rodzinie również inne sławne osoby. Jej ojczymem jest bowiem Piotr Polk, który ma na koncie imponującą filmografię, ale szersza publiczność najbardziej kojarzy go z roli inspektora Oresta Możejki z "Ojca Mateusza". Mama polityczki - Joanna Gajewska w 2015 roku wyszła za mąż za Piotra Polka. Od czasu do czasu towarzyszy znanemu mężowi na imprezach branżowych i pojawia się z nim na ściankach. Zdjęcie tych dwojga również znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.