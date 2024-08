Podczas tegorocznego Top of The Top Sopot Festival widzowie narzekają w dużej mierze na słabe nagłośnienie, co nie ułatwia artystom występów. Trzeciego dnia na scenie Opery Leśnej pojawiła się Julia Wieniawa, która wykonała jeden ze swoich nowych singli "Sobą tak". Podczas występu nie tylko śpiewała, ale też zaprezentowała umiejętności taneczne. Nie wszystkim jednak przypadł on do gustu. Nasz dziennikarz Marcin Wolniak rozmawiał z Julią Wieniawą jeszcze przed występem w Sopocie. Wokalistka nie ukrywała, że odczuwa spory stres.

Julia Wieniawa o występie na festiwalu w Sopocie. "Zetknięcie z rzeczywistością"

Julia Wieniawa początkowo spełniała się przede wszystkim jako aktorka. Od dłuższego czasu skupia się jednak na karierze wokalnej. W rozmowie z Plotkiem przyznała, że występ w Operze Leśnej to dla niej duże wyróżnienie. Ujawniła jednak, że nie jest to łatwe zadanie.

Jest to stres, duża nobilitacja i cieszę się, że występuje, ale rano miałam próbę i rzeczywiście jest mocne zetknięcie z rzeczywistością, bo telewizja rządzi się trochę własnymi prawami. Nie mamy swoich własnych techników i ekipy na backstage'u, więc zawsze jest problem z tymi uszami, dźwiękiem. Jest mało czasu na próbę, a ja jeszcze nie dość, że śpiewam, to mam choreografię tancerzy

- powiedziała. - Pierwsze zetknięcie dzisiaj ze sceną, która ma schody, inną fakturę podłogi, więc nagle dużo bodźców, mało czasu na próby i taki lekki stresik, ale spokojnie, będzie jeszcze próba generalna, mam nadzieję, że wszystko wyjdzie dobrze. Też miałam dosyć sporą przerwę w koncertowaniu, także mam tremę, nie ukrywam - dodała. Nasz wywiad obejrzysz w wideo w pierwszej części artykułu.

Internauci podzieleni po występie Julii Wieniawy w Sopocie

W sieci zawrzało po występie Julii Wieniawy. Niektórym się podobało:

"Akurat głos, to ona ma... Taniec plus śpiew to trudna sprawa", "Dobra robota, Julka" - pisali. Spora część widzów jednak skrytykowała wokalistkę. "Kiedy nie potrafi się śpiewać, nie wchodzi się na scenę!", "Uwielbiam tę piosenkę, ale tutaj to wyszło mega słabo. Julka powinna skupić się na śpiewaniu, a nie tańcu podczas występów" - pisali.