Aktorka była związana z dzisiejszym prowadzącym "Pytanie na śniadanie", czyli Robertem Stockingerem, synem Tomasza Stockingera. To właśnie znany aktor przedstawił Szwed prezenterowi. "Jest piękna, zdolna i piekielnie inteligentna. Marzy mi się taka synowa" - tak gwiazdor "Klanu" wypowiadał się o Szwed dla "Twojego Imperium". Wielu myślało, że relacja młodego Stockingera z aktorką będzie trwała wiecznie. Nic bardziej mylnego.

Aleksandra Szwed i wakacje, po których wiele się zmieniło. Strzała amora zrobiła swoje

Aktorka w 2010 roku odwiedziła Wyspy Kanaryjskie. Po tej wycieczce wyszło na jaw, że jej relacja ze Stockingerem to zamknięty rozdział. - Nie wyszło, trudno - oznajmiła krótko wówczas sama zainteresowana. Zawrócił jej w głowie pewien surfer, u którego uczyła się pływania na desce. Był nim Victor Borsuk, czyli wielokrotny mistrz Polski w kitesurfingu. Tabloidy huczały o ich znajomości. Niektórzy myśleli, że to właśnie z Borsukiem Szwed stanie na ślubnym kobiercu. To uczucie również wygasło... Na Instagramie Borsuka nie ma oczywiście śladu po znajomości z aktorką. Na jego profilu możemy zauważyć wiele kadrów i filmów z uprawiania sportów ekstremalnych oraz mnóstwo materiałów z najdalszych zakątków świata. Prawdziwą falę popularności zapewnił mu udział w "Agent - Gwiazdy", kiedy sportowiec przyjął zaproszenie do tego programu w 2018 roku.

Aleksandra Szwed i jej obecny partner

Co ciekawe, sama zainteresowana traktuje relacje z przeszłości jako zauroczenia. Podkreśliła to w rozmowie z Jastrząb Post. - Mam wrażenie, że jak patrzę z perspektywy czasu, to były to bardziej zauroczenia niż miłostki, ale bardzo miło wspominam - wyznała. Ukochanym aktorki po dziś dzień jest Krzysztof Białkowski, z którym doczekała się dwójki dzieci. Gwiazda "Twoja twarz brzmi znajomo" nie mówi jednak za często o tej relacji. Nie pozuje także z ukochanym na ściankach. Kadrów z partnerem na Instagramie również nie znajdziemy za wiele. Jeden z nich możecie sprawdzić w naszej galerii na górze strony.