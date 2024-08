Krzysztof Skiba przez wiele lat związany był z Renatą Skibą. Doczekali się dwójki dzieci. Ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu i rozwiedli się po trzech dekadach. Muzyk odnalazł szczęście u boku młodszej o 26 lat Karoliny. Stanęli na ślubnym kobiercu w sierpniu 2023 roku. Zakochani często publikują wspólne zdjęcia, co dość ostro skomentowała była żona Skiby. - Jeśli ma się coś do zaoferowania jako artysta, to nie ma potrzeby sprzedawania dodatków w postaci scen z życia rodzinnego. (...) Zresztą mój były mąż kiedyś uważał tak samo, był zachwycony tym, że nigdy tej zasady nie złamałam i nie imponował mi medialny blichtr - mówiła w rozmowie z ShowNews.pl. Krzysztof i Karolina nie przejmują się jednak złośliwymi komentarzami. W sieci pojawiły się ich nowe zdjęcia.

Krzysztof Skiba świętuje rocznicę. Co za słowa o żonie. "Złoty medal"

Krzysztof Skiba opublikował na swoim profilu na Instagramie zdjęcia z wyjątkowej uroczystości. Świętował z żoną papierową rocznicę ślubu. Zobaczcie, jak się wystroili, zaglądając do galerii na górze strony. Muzyk opatrzył kadry krótkim opisem. Podziękował bliskim osobom, które pojawiły się na uroczystości. "Dziękujemy wszystkim gościom naszej rocznicowej imprezy (pierwsza rocznica ślubu) za fantastyczne prezenty i świetną zabawę. Czuję, że za rok znowu to powtórzymy" - pisał. Na koniec skierował kilka słów do Karoliny. "Moja żona pobiła na tej imprezie kolejny rekord piękności i otrzymuje ode mnie złoty medal bogini wszech czasów" - przekazał Krzysztof Skiba.

Krzysztof Skiba planuje mieć więcej dzieci? Karolina wszystko wyjawiła

Jakiś czas temu ukochana Krzysztofa Skiby udzieliła wywiadu. Opowiedziała o planach na przyszłość i dzieciach. - Krzyś już się spełnił w tym "temacie" i ma dwóch dorosłych synów, a ja od kilku lat nie mogę mieć dzieci, ze względów zdrowotnych - przekazała w rozmowie serwisem cozatydzien.tvn.pl. Opowiedziała także o swoich przeszłych decyzjach związanych z macierzyństwem. - Mogłam je mieć [dzieci - przyp.red.] wcześniej, ale nie chciałam się na nie decydować, bo nie poznałam wcześniej mężczyzny, z którym chciałam być do końca życia, a mieć dzieci po prostu, by je mieć, uważam za nieodpowiedzialność - dodała. ZOBACZ TEŻ: Krzysztof Skiba zakpił z Babiarza. "Gdyby pan nie wiedział, to wyjaśniam"