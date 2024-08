Robert Lewandowski urodził się 21 sierpnia 1988 roku, co oznacza, że właśnie obchodzi 36. urodziny. Tak jego żona uczciła ten ważny dzień. Jej najnowszy wpis na Instagramie zwraca uwagę.

Zobacz wideo Anna Lewandowska o pierwszym spotkaniu z Robertem. "Przedstawił mi się jako Andrzej"

Robert Lewandowski ma urodziny. Spójrzcie na życzenia od Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska jest niezwykle aktywna na Instagramie. To tu pokazuje treningi, zdradza tajniki diety i prezentuje kosmetyki. Instagram jest jednak dla niej nie tylko przestrzenią do reklamy, ale również, by pokazywać momenty z życia prywatnego. Trenerka chwali się więc rodzinnymi ujęciami (od niedawna pokazuje twarze obu córek) i kadry z kolejnych wakacyjnych wypadków. Na Instagramie Anny nie brak też ujęć z Robertem Lewandowskim. Lewa chwali się nie tylko ściankami z mężem, ale też osobistymi, czasem wręcz bardzo intymnymi kadrami. Teraz znów opublikowała zdjęcie, na którym pozuje u boku Roberta Lewandowskiego. Miała ku temu ważny powód - wszak jej mąż obchodzi właśnie 36. urodziny. Na wspomnianej fotografii Anna zaprezentowała się krwistoczerwonej i dopasowanej sukience. Postawiła przy tym na elegancką biżuterię i układające się w delikatne fale, rozwiane włosy. Sam solenizant miał na sobie granatowy garnitur, który zawadiacko połączył z białym T-shirtem. Całość uzupełniły okulary przeciwsłoneczne oraz srebrny zegarek. Kadr, o którym mowa znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Pod zdjęciem Anna Lewandowska postanowiła publicznie złożyć mężowi życzenia i wyznać mu miłość. Uwagę zwraca fakt, że zwykle wylewna trenerka tym razem zamieściła lakoniczny komentarz. "Happy birthday @_rl9. I love You!" [Wszystkiego najlepszego @_rl9. Kocham cię" - pol.] - czytamy. Plotek również życzy piłkarzowi wszystkiego najlepszego.

Tak Robert Lewandowski wcześniej obchodził urodziny

Przypomnijmy, że 35. urodziny Robert Lewandowski świętował z opóźnieniem. 21 sierpnia 2023 roku Anna i Robert polecieli do Hamburga, aby wziąć udział w celebracji 60. Bundesligi, czyli niemieckiej ligi w piłce nożnej. Wtedy jednak Lewandowska na Instagramie pokazała, jaką niespodziankę przygotowała dla zaskoczonego sportowca. Dzień później para świętował urodzony piłkarza, ciesząc się wspólnymi chwilami z dala od ścianek. Z kolei 2022 roku Anna przygotowała z okazji urodzin Roberta imprezę na plaży. Na obszernej instagramowej relacji pokazywała, co dostał od niej solenizant.