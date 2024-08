9 sierpnia media obiegła informacja o zaginięciu Izabeli P. Kobieta nagle zniknęła, gdy jechała odebrać swojego ojca ze szpitala. W trakcie drogi jej auto miało się zepsuć. Głos zabrał wówczas mąż Izabeli. "Ojciec miał z nią ostatni kontakt o 19.37. Powiedziała, że nie zadzwoniła po lawetę. Poprosiła, żeby to zrobił. Kazał jej poczekać. Wysłał tam swoich znajomych. Jej już wtedy nie było" - przekazał Onetowi. 20 sierpnia kobieta została odnaleziona. "Pani Izabela złożyła oświadczenie, że nie chce, by media informowały o miejscu jej przebywania. Nie chce kontaktu z rodziną"- przekazał portal polsatnews.pl. Teraz głos zabrał jej mąż.

Mąż Izabeli P. podsumował sprawę. "To nie ma raczej związku"

Po odnalezieniu Izabeli media próbowały porozmawiać z jej mężem. Początkowo mężczyzna wcale nie chciał udzielać żadnego komentarza. "Nie mogę teraz rozmawiać. Do widzenia" - powiedział Onetowi i szybko się rozłączył. Kilka godzin po tej rozmowie zdecydował się jednak zabrać głos i zdobył się na nieco dłuższą wypowiedź dla "Gazety Wrocławskiej". "Nie mogę zebrać myśli, ale przede wszystkim cieszę się, że Izabela się odnalazła i nic już jej nie grozi" - powiedział. Dodatkowo odniósł się do pojawiających się w sieci spekulacji na temat rzekomych powiązań świadków Jehowy z zaginięciem żony. "To nie ma raczej związku z całą sprawą" - powiedział mąż Izabeli P. Kadr z jednego z wywiadów mężczyzny znajdziecie w galerii na górze strony.

Przesłuchanie Izabeli P. "Wszystko ma się wyjaśnić"

Ewa Węglarowicz-Makowska wyjawiła, że 21 sierpnia Izabela P. zostanie przesłuchana. Na tej podstawie będą podejmowane dalsze kroki. "W zależności od jej zeznań ustalimy, jak dalej ma toczyć się postępowanie. Na ten moment to nie koniec śledztwa. (...) Wszystko ma się wyjaśnić po złożeniu przez panią Izabelę zeznań. Jeśli np. powie, że ktoś ją porwał, to działania będą toczyć się w tym charakterze" " - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl. ZOBACZ TEŻ: Odnaleziona Izabela P. trafiła do szpitala. Wiadomo, w jakim jest stanie