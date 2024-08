To on wygrał Bursztynowego Słowika w Sopocie. Sam nie krył zaskoczenia

W tym roku festiwal Top of the Top Sopot Festival rozpoczął się 19 sierpnia i potrwa do 22 sierpnia. Do tej pory ze sceny w Operze leśnej mogliśmy usłyszeć m.in. takich muzyków i takie zespoły jak: Kayah, Sylwia Grzeszczak, Lanberry, Bovska, Agnieszka Chylińska, Natalia Szroeder, Lady Pank, Kwiat Jabłoni, Blue Café, Wilki. Warto nadmienić, że drugiego dnia festiwalu postawiono na hity lat 90. Ponadto to właśnie wtedy odbył się konkurs o Bursztynowego Słowika, a więc o jedną z ważniejszych i najbardziej prestiżowych nagród muzycznych w Polsce. Wiemy, kto ją zgarnął.

Top of the Top Sopot Festival. Kto dostał Bursztynowego Słowika?

Przed laty o tym, kto dostanie Bursztynowego Słowika, decydowało siedmioosobowe jury. Teraz jednak decyduje publiczność - widzowie mogą oddawać głosy w konkursie SMS-owym. W tym roku w szranki o nagrodę przyznawaną w Sopocie stanęło siedmioro utalentowanych muzyków: Carol Markovsky, Marta Bijan, Paula Biskup, Oskar Cyms, Zalia, Arek Kłusowski oraz Teo Tomczuk. Każdy z nich doskonale zaprezentował się na scenie w Operze Leśnej. Niestety, nagroda mogła trafić tylko w jedne ręce. Dlatego też decyzją widzów tegorocznym laureatem Bursztynowego Słowika został Oskar Cyms. Statuetkę wręczyła mu prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. Warto nadmienić, że kiedy ogłoszono, że nagroda trafia do Cymsa, on sam nie krył zaskoczenia. Tylko spójrzcie, jak zareagował, kiedy wyczytano jego nazwisko. Więcej zdjęć wokalisty znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Oskar Cyms Fot. Kapif

Kim jest Oskar Cyms?

Oskar Cyms jest 24-letnim piosenkarzem i autorem tekstów piosenek. Nim jego kariera muzyczna nabrała rozpędu, śpiewał na ulicach Sopotu covery znanych piosenek. Nagrywał też swoje muzyczne popisy i zamieszczał je na YouTube, a później na TikToku. W 2021 roku wydał debiutancki singiel "Tyle bym dał". Ponadto na koncie ma takie hity jak "My Girl" oraz "Daj mi znać". W 2024 wziął udział w 18. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" i ją wygrał.

To oni wygrali Bursztynowego Słowika w poprzednich latach

Przypomnijmy, że w 2023 roku podczas Top of the Top Sopot Festival Bursztynowego Słowika wygrał zespół Kwiat Jabłoni z piosenką "Od nowa". Kasia Sienkiewicz i jej brat Jacek Sienkiewicz rywalizowali wówczas z takimi muzykami jak: Adam Foyer, Bovska, Paula Roma, Effy, Daria ze Śląska oraz Rubens. - Ta nagroda, którą trzyma moja siostra, znajdowała się poza sferą naszych marzeń, więc jesteśmy po prostu zaszczyceni tym, co się dzieje. Jest to absolutnie niewyobrażalna sytuacja - powiedział Sienkiewicz podczas odbierania statuetki. W 2022 roku Bursztynowy Słowik trafił do Michała Szpaka za "24na7", a w 2021 roku do Dawida Kwiatkowskiego za piosenkę "Bez Ciebie".