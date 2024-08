Leszek Lichota jest jednym z najlepszych polskich aktorów, jego kariera rozkwitła jednak dopiero w ostatnich latach. Wcześniej był kojarzony głównie z rolą Grzegorza Zięby w "Na Wspólnej". To właśnie na planie serialu poznał Ilonę Wrońską, z którą od 20 lat tworzy szczęśliwy związek. Wychowują razem dwójkę dzieci. Zakochani nigdy jednak nie zdecydowali się na sformalizowanie związku. Aktorzy są partnerami nie tylko w życiu, ale również w biznesie. Niewielu zdaje sobie sprawę, że prowadzą dochodowy biznes.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeśli kochacie wersję z Bińczyckim, nie lękajcie się! Jeśli nie, też zobaczcie nowego "Znachora"

Leszek Lichota i Ilona Wrońska prowadzą własny biznes

Aktorstwo nie należy do zawodów, które pozwalają nie martwić się o przyszłość. Większość artystów zdaje sobie sprawę, że propozycje zawodowe mogą prestać pojawiać się z dnia na dzień. Z tego względu Leszek Lichota i Ilona Wrońska jakiś czas temu postanowili zająć się własnym biznesem. Aktorska para zainwestowała w domki glampingowe, które położone są w Beskidzie Niskim. Kwatery turystyczne znajdują się Jaśliskach, nad rzeką Jasiołką. Lichota zakochał się w tym miejscu podczas kręcenia jednego z filmów. Domki te to idealna opcja dla osób chcących w otoczeniu natury odpocząć od miejskiego zgiełku. Jeden jest w stanie pomieścić nawet siedem osób. Cena również nie jest wygórowana. Koszty wynajmu mieszczą się w przedziale od 390 do 550 złotych. Aktorzy oferują swoim gościom także inne atrakcje, takie jak warsztaty zielarskie czy możliwość wypożyczenia rowerów.

Leszek Lichota i Ilona Wrońska nie chcą wziąć ślubu. Dlaczego?

Pomimo iż Leszek Lichota i Ilona Wrońska są parą ze stażem rzadko spotykanym w show-biznesie, nie zamierają brać ślubu. W wywiadzie dla "Grazii" aktor zdradził, dlaczego odczuwa niechęć do instytucji małżeństwa. Okazuje się, że według niego po sformalizowaniu związku partnerzy tracą zaangażowanie. "Po ślubie ludzie przestają się starać! Do momentu sakramentalnego "tak" jest w związku jakaś niepewność, furtka. Ślub to złudne poczucie bezpieczeństwa" - wyznał. ZOBACZ TEŻ: Leszek Lichota i Ilona Wrońska postawili na nauczanie domowe. Po sześciu latach dzieci wróciły do szkoły