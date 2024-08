Czesław Mozil miał wypadek. Muzyk wrzucił zdjęcia ze szpitala

Czesław Mozil to uzdolniony muzyk, kompozytor, tekściarz i akordeonista. Wygląda jednak na to, że nie można tego samego powiedzieć o jego umiejętnościach w kuchni. "Uważajcie, jak zmieniacie noże" - pisał prześmiewczo w poście na Instagramie niedługo po feralnym wypadku. Co takiego się stało? Okazuje się, że w wyniku gastronomicznych przygód ucierpiał palec Mozila. Być może nie byłoby w tym nic niebezpiecznego, gdyby nie fakt, że, jak wspomina sam muzyk, to bardzo... ważny palec.

Czesław Mozil miał sporo szczęścia. To mogłoby się odbić na jego karierze

O co dokładnie chodzi z wyjątkowym palcem Mozila? Okazuje się, że to właśnie on jest najważniejszy podczas gry na akordeonie. "Mój palec serdeczny lewej ręki, wczoraj prawie zniknął przez głupotę szwedzkiego kucharza. Najważniejszy dla akordeonistów palec lewej ręki przez serdeczną ekipę szpitala i najwspanialszej z żon Doroty Mozil ma się dobrze. Będzie grał. (...) To czysty Muppet Show…" - czytamy. Do wpisu muzyk dołączył zdjęcia z zabandażowanym serdecznym palcem i kilka slajdów wyjaśniających, dlaczego wspomina część ciała jest tak ważna dla artysty. "Dużo zdrowia! Teraz zwłaszcza dla palucha", "Niech twój palec wraca do zdrowia", "Oj, oj...Trzymam kciuki" - pisali żartobliwie fani.

Ceremonia odbyła się w grudniu 2016 roku. Mozilowi i jego żonie udało się ukryć wszystko przed mediami. Co ciekawe to właśnie Dorocie zależało na kameralnym przyjęciu. "To był piękny i fantastyczny dzień. Zależało nam wtedy na dyskrecji i spokoju. Zaprosiliśmy tylko naszych najbliższych przyjaciół i w kilkanaście osób świętowaliśmy. Niektórzy nawet tańczyli na stołach. Ale przed północą wróciliśmy do domu" - zdradził kompozytor w wywiadzie z Plejadą. O ślubie media dowiedziały się dopiero kilka miesięcy po całej uroczystości. Informację przekazał wtedy sam muzyk. Para raczej rzadko pokazuje się razem na oficjalnych imprezach, ale jak widać, Mozil może liczyć na wsparcie ukochanej nawet w tych ekstremalnych sytuacjach. Ich wspólne zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony. ZOBACZ TEŻ: Czesław Mozil poddał próbie małżeństwo w programie. Żona ostro: To szowinista! [PLOTEK EXCLUSIVE]