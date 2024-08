Justyna Steczkowska jest jedną z najsłynniejszych postaci na polskiej scenie muzycznej. Do niedawna wokalistka związana była z Telewizją Polską, a jej poczynania mogliśmy śledzić w popularnym programie "The Voice of Poland". Wygląda jednak na to, że przyszedł czas na zmiany, bo już na jesieni artystka zagości w Polsacie, gdzie została jurorką w formacie "Twoja twarz brzmi znajomo". Zanim jednak Justyna Steczkowska zakasa rękawy do pracy, postanowiła wybrać się na rodzinne wakacje. Błogimi chwilami chętnie dzieli się w sieci. Właśnie dodała nowy post, w którym zachęcała do picia wody, a jednocześnie zareklamowała jedną z nich. Uwagę zwraca również jej szczupła sylwetka.

REKLAMA

Zobacz wideo Syn Steczkowskiej o dramie mamy z Eurowizją. "Niektóre osoby próbowały się ogrzać w świetle tego"

Justyna Steczkowska reklamuje wodę na wakacjach. Dodała nagranie w stroju kąpielowym

Justyna Steczkowska aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania na bieżąco śledzi 210 tys. użytkowników. Artystka chętnie raczy ich różnorodnymi chwilami. Choć obecnie przebywa na letnim wyjeździe, to i tak znalazła chwilę czasu, aby dodać post, który jest jednocześnie reklamą. Na opublikowanym nagraniu możemy zobaczyć, jak gwiazda w stroju kąpielowym i w różnych okoliczności pozuje z butelką wody w tle. "Woda to życie, zdrowie, piękno. Każdy z nas potrzebuje jej do prawidłowego funkcjonowania. Dlatego warto dążyć do zachowania stanu równowagi bilansu wodnego w naszym organizmie. Jeśli w ciągu doby traci on ok. dwóch litrów wody na procesy metaboliczne, trawienie, ogrzewanie, poruszanie, to tyle samo powinniśmy mu dostarczyć, dla jego zdrowia i urody" - napisała pod materiałem. Nagranie możecie znaleźć na dole strony.

Justyna Steczkowska pręży się z butelką wody. Internauci patrzą na figurę

Na opublikowanym nagraniu Justyna Steczkowska pokazała się w bikini. Fani docenili ją nie tylko za udaną reklamę, ale także nie mogli przestać podziwiać jej sylwetki. W kierunku artystki posypały się same komplementy. "Najlepsza reklama tej wody, jaka kiedykolwiek powstała. Przepięknie!" - napisała jedna z internautek. "Piękna ta reklama. A pani, pani Justyno, wygląda rewelacyjnie. Czas się chyba dla pani zatrzymał" - stwierdziła następna. "Przepiękna sylwetka, jak u 20-latki" - dodała kolejna. ZOBACZ TEŻ: Justyna Steczkowska ujawniła prawdę o swoim małżeństwie. Takie zdanie ma jej mąż.