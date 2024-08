Hanna Turnau dała się poznać jako aktorka. Kobieta w 2022 roku dołączyła do obsady "M jak miłość", co dało jej dużą popularność. Kobieta wciela się w rolę Sylwii Kosteckiej, prawniczki, która z pewnością wie, jak manipulować innych. Bohaterka Turnau zdążyła już nieźle namieszać w życiu innych. Co więcej, wplątała się w romans z mecenasem Wernerem, którego gra Jacek Kopczyński. Hanna Turnau jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Jej nazwisko wskazuje na to, może być spokrewniona ze sławnym muzykiem Grzegorzem Turnau. Co tak naprawdę ich łączy?

REKLAMA

Zobacz wideo Kim będzie córka Andziaks? Influencerka ma pewne przypuszczenia

Jakie więzy rodzinne mają Hanna i Grzegorz Turnau? Mało kto o tym pamięta

Mało kto wie, co tak naprawdę łączy znanego wokalistę i kompozytora z aktorką. Jak się okazuje, Hanna Turnau i Grzegorz Turnau rzeczywiście nie są sobie obcy. Nie łączy ich jednak więzy krwi. Aktorka jest żoną brata muzyka, Michała. Ich związek został sformalizowany ponad cztery lata temu. Hanna Turnau rzadko porusza tematy swojej rodziny w mediach. Prowadzi jednak profil na Instagramie, gdzie od czasu do czasu chwali się urywkami z życia prywatnego. Co wiemy o Michale Turnau? Mężczyzna jest młodszym bratem Grzegorza i ma 48 lat. Jego ukochana jakiś czas temu obchodziła 33. urodziny. Z tego wynika, że zakochanych dzieli aż 15 lat. Michał Turnau pracuje w impresariacie brata. Ponadto działa również w sferze organizacji i produkcji nagrań. Współpracował m.in. przy produkcji "Planty singli". Po więcej zdjęć z Grzegorzem i Hanną Turnau zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Jeszcze niedawno huczało od plotek na temat Hanny Turnau. Co się stało?

Ostatnio wybuchła afera z udziałem Hanny Turnau. Okazało się, że kobieta była widziana z Jackiem Kopczyńskim, który obecnie jest singlem. Aktorzy z "M jak miłość" wybrali się do jednej z warszawskich restauracji. Wówczas pojawiły się spekulacje ze strony mediów. "Paparazzi wypatrzyli ich w środku nocy w restauracji Mateusza Gesslera w popularnej wśród warszawiaków Hali Koszyki. A to był początek gorącej nocy. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że aktorka wciąż nosi obrączkę i kilka dni później widziana była z mężem, Michałem Turnauem w Krakowie na Festiwalu Muzyki Filmowej" - można przeczytać w "Twoim Imperium". Szczegóły na temat tajemniczego spotkania Turnau i Kopczyńskiej znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Grzegorz Turnau stracił głowę dla wnuczki. "Pogodna, energiczna i pomysłowa". Jej ojcem jest Marek Kondrat