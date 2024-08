Patrycja Tuchlińska nie afiszuje się relacją z Józefem Wojciechowskim, który ma za sobą doświadczenia związane z rozwodem. Doczekał się również dzieci z poprzednimi partnerkami. Z modelką wychowuje dwójkę pociech, trzyletniego już syna Augusta oraz kilkumiesięczną córkę. "Gazeta Krakowska" ustaliła, że para dała jej na imię Aurora. Ukochana miliardera zamieściła nawet zdjęcie, na którym widać dziewczynkę. Nie zdecydowała się jednak potwierdzić doniesień na temat jej imienia. Teraz być może potwierdziła inną informację. Chodzi o jej ślub z Józefem Wojciechowskim.

Patrycja Tuchlińska wzięła "cichy ślub" z Wojciechowskim? Wszystko przez jej komentarz

Patrycja Tuchlińska niedawno była na jednym z koncertów Taylor Swift w Warszawie, która łącznie spędziła w Polsce trzy dni. Partnerka Wojciechowskiego udokumentowała na Instagramie, jak bawiła się na show Amerykanki. Postawiła na dżinsowy komplet, czarny kapelusz i stylowe kozaki. ""The Eras Tour". Taylor Swift co to była za energia!" - napisała ukochana 77-latka.

Pod zdjęciami nie brakowało komentarzy od zachwyconych fanek. Jeden z nich szczególnie zwraca uwagę. "Zjawiskowa. Uwielbiam panią. Jest pani przepiękna. Życzę dużo zdrówka i proszę cieszyć się życiem, miłością i szczęściem. Wszystkiego dobrego dla pani i męża - napisała jedna z internautek. Tuchlińska zazwyczaj stara się odpowiadać na każdy komentarz. I tym razem odpisała fance.

Jakie miłe słowa! Bardzo dziękuję za ten komentarz. Miłość i szczęście to uczucia, które dają nam wielką motywację do działania. Ściskam was mocno i życzę wszystkiego, co najpiękniejsze

- odpowiedziała modelka, przy okazji nie prostując słów internautki na temat Józefa Wojciechowskiego, którego fanka Tuchlińskiej nazwała jej mężem. Czyżby słowa ukochanej miliardera wskazywały na to, że zdecydowali się na cichy ślub, który udało im się zorganizować bez przecieków do mediów? Nie byłaby to pierwsza, wielka zmiana w jej życiu, którą przez długi czas zachowała dla siebie - tak, jak zrobiła to w przypadku drugiej ciąży. Więcej zdjęć Tuchlińskiej, do których zapozowała ze starszym prawie o 50 lat ukochanym, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Jak wygląda syn Tuchlińskiej i Wojciechowskiego?

Celebrytka niedawno zorganizowała bajkowe urodziny Augustowi. Przyjęcie utrzymano w klimacie ulubionej bajki trzylatka, którą jest "Bob Budowniczy". Modelka strzeże prywatności dzieci i nie pokazuje ich wizerunku. Fani mieli okazję ujrzeć Augusta, gdy ten stał tyłem. Widać, że chłopiec ma burzę blond włosów. Tuchlińska rzadko chwali się też ujęciami z ukochanym.