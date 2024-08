Zenek Martyniuk to niekwestionowana gwiazda dico polo. Trudno znaleźć kogoś, kto chociaż raz nie słyszałby jego największych hitów. Trzeba przyznać, że przez ostatnie lata wokalista kojarzony był głównie z Telewizją Polską, gdzie nieraz był twarzą wielkich wydarzeń muzycznych i nieźle na tym zarabiał. Według doniesień medialnych za występ na Sylwestrze Marzeń mógł zgarnąć nawet 100 tys. zł. Po zmianie władzy na Woronicza jego stosunki z TVP diametralnie ucichły. Teraz Zenek Martyniuk zostanie gwiazdą Polsatu. Ile zarobi za najnowszy program? Kwota jest powalająca i niejednego może przyprawić o zawrót głowy.

Zenek Martyniuk nie współpracuje już z TVP. Niebawem zobaczymy go w nowym programie

Zenek Martyniuk na brak pieniędzy nie może narzekać. Mimo że nie pojawia się już w telewizji publicznej, to już niebawem widzowie będą mogli go zobaczyć w nowym programie "Disco Star", który będzie emitowany na antenie POLO TV. Zenek Martyniuk będzie jednym z jurorów, którzy będą poszukiwać nowych talentów i przyszłych gwiazd disco polo. Obok niego w nowym formacie zobaczymy również Skolima, Magdalenę Narożną z Pięknych i Młodych, a także Marcina Millera z zespołu Boys. Zdjęcia króla dico polo możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Zenek Martyniuk zgarnie krocie za nowy program. Tyle zarobi

Ile Zenek Martyniuk zarobi na nowym przedsięwzięciu? Według informacji serwisu Pudelek król disco polo za jeden dzień nagrań ma otrzymać 35 tys. zł. "Przewidziano dziesięć dni zdjęciowych. Za cały sezon Zenek otrzyma więc ok. 350 tys. złotych" - zdradza informator portalu. W dalszej części artykułu dowiadujemy się, że Polsat dołożył wszelkich starań, aby pozyskać taką gwiazdę. "Stacji zależało na pozyskaniu go po tym, jak zniknął z Telewizji Polskiej. Jest przecież niekwestionowanym królem disco polo. Razem ze Skolimem zadebiutują jako jurorzy w reaktywowanym po pięciu latach formacie, ale wszyscy wierzą, że dadzą radę" - czytamy. ZOBACZ TEŻ: Zenon Martyniuk w końcu wyznał, co myśli o śpiewaniu syna Daniela. Zdecydowana reakcja.