Po tym, gdy niedawno Emilia Komarnicka przestała używać nazwiska męża i wróciła publicznie do panieńskiego, gruchnęły plotki o kryzysie w jej małżeństwie z Redbadem Klynstrą. Nieoficjalne doniesienia podsyciły słowa osoby z bliskiego otoczenia odtwórczyni Agaty z "Na dobre i na złe". "Coś jest na rzeczy. Między nimi od dawna pojawiały się zgrzyty i chwilowe kryzysy, ale w ostatnim czasie wszystko wskazuje na to, że mogło dojść do rozłąki. (...) Nie da się nie zauważyć, że Emilia chodzi struta. Nie chce mówić o swoich problemach, chociaż widać, że coś ją dręczy" - mogliśmy przeczytać na portalu Świat Gwiazd. Kilka dni temu aktorka zabrała po raz pierwszy głos w tej sprawie w swoich mediach społecznościowych. Teraz kolejny raz nawiązała do znanego męża.

REKLAMA

Zobacz wideo Emilia Komarnicka relacjonuje rodzinną podróż

Emilia Komarnicka spędza wakacje z mężem. Uciszy plotki o kryzysie?

Wygląda na to, że doniesienia o rozstaniu małżonków były mocno przesadzone. Na InstaStories Komarnickiej pojawiły się dowody, dzięki którym wiemy, że aktorka spędza z mężem i synami: Kosmą i Tymoteuszem wspólne wakacje w Kołobrzegu. Poza zdjęciem z plaży, gdzie narzekała, że jest za zimno na bikini, gwiazda zamieściła wymowny filmik. Widzimy na nim, jak jej mąż jedzie na hulajnodze, do której ma przypięty mały wózek wypełniony reklamówkami. Na innej relacji aktorka nie ukrywa radości ze starszego syna. "Radość matki, że na wakacjach nie wchodzi junk food (jedzenie śmierciowe - przyp.red), tylko wspaniała zupa. Kosma stwierdził, że smakowała mu tak, że zje talerz" - napisała. Ich zdjęcie z wakacji - w tym Redbada na elektrycznej hulajnodze - znajdziesz w galerii na górze strony.

Historia miłości Emilii Komarnickiej i Redbada Klynstry

9 sierpnia Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra będą obchodzić siódmą rocznicę ślubu. Para poznała się w 2008 roku na planie "Na dobre i na złe". Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Zakochali się w sobie, gdy w 2014 roku wystąpili razem w sztuce "Małe zbrodnie małżeńskie". - Emilia pojawiła się w takim momencie mojego życia, kiedy podjąłem decyzję, że będę sam. Była zupełnie inną kobietą niż te, które znałem do tej pory. Biła od niej pozytywna energia, radość, jakaś jasność - opowiadał Klysntra w miesięczniku "Pani". Ich początki nie były łatwe, bo jak twierdzą w wielu kwestiach są zupełnymi przeciwieństwami. - Nigdy nie miałam wątpliwości co do uczucia, które nas łączy, ale życie pod wspólnym dachem okazało się trudniejsze, niż myślałam. Był nawet taki moment, gdy powiedziałam: "Dłużej tego nie wytrzymam" - opowiadała aktorka. - Ja wszystko robię naraz, natomiast dla Redbada każda rzecz to osobny projekt. Musi się skoncentrować, rozpocząć, rozwinąć i skończyć. To dotyczy zarówno wielkich spraw, jak i drobnych, codziennych. Redbad wszystko musi mieć zaplanowane - zdradziła. Pobrali się w 2017 roku, a rok później na świat przyszedł ich pierwszy syn Kosma. Jego brat urodził się dwa lata później. Przeczytaj też: Emilia Komarnicka posłała syna do niecodziennego przedszkola. "Miejsce niesystemowe, bliskościowe"