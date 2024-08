Na Plotku regularnie analizujemy ubiór księżnej Kate i Agaty Dudy. Obie panie muszą godnie reprezentować swój kraj i wyglądać zawsze elegancko, schludnie i stosownie do okoliczności. W ich ubiorze rzadko kiedy jest miejsce na luz. Jak się okazało, kreacjom księżnej i pierwszej damy przyjrzała się znana stylistka. Zapytaliśmy ją zatem o to, jakie zdanie ma na temat ubioru wspomnianych kobiet.

Zobacz wideo Sablewska ocenia styl Kate i Dudy

Maja Sablewska oceniła styl księżnej Kate. Wzorowo?

Drogie, ale zarazem proste kreacje żony księcia Williama, stały się swego rodzaju kanonem piękna dla kobiet na całym świecie. Księżna Kate uwielbia między innymi sukienki długości midi, marynarki, klasyczne kroje i duże kapelusze, które widać szczególnie na uroczystościach z udziałem całej rodziny królewskiej. Co na temat jej ubioru mówi Maja Sablewska? - Wspaniale. Ta jej prostota i minimalizm są wspaniałe. Jest wyraźna. Przede wszystkim ma swój styl. Dodatkowo jest autorytetem i jest bardzo inspirująca. To jest coś, co zawsze powinno zachwycać i mnie zawsze zachwyca - tak ekspertka podsumowała styl księżnej Kate w rozmowie z reporterką Karoliną Sobocińską z Plotka.

Maja Sablewska ocenia styl Kate i Dudy KAPiF.pl

Maja Sablewska skomentowała ubiór Agaty Dudy. Ma jedną uwagę

Stylizacje pierwszej damy możemy śledzić na bieżąco na jej oficjalnym Instagramie. W ostatnim czasie Duda wprowadziła do swojej garderoby nieco więcej intensywnych barw. Nie zabrakło bowiem zieleni, różu i kwiecistego wzoru. Były ciekawe komplety, suknie do ziemi i nieco krótsze kreacje. Mimo tych nowości Maja Sablewska wprowadziłaby pewne zmiany, o czym wspomniała podczas jesiennej ramówki Polsatu. - Ja bym troszeczkę zmieniła w wizerunku Agaty Dudy - zaczęła ekspertka. - Zaczęłabym od fryzury, bo fryzura definiuje często styl i też stylizacje. Jest kropką nad i do całej stylizacji - uzupełniła. Warto zaznaczyć, że pierwsza dama od lat pokazuje się w krótkich blond włosach, które są jej znakiem rozpoznawczym. Najnowsze zdjęcia Mai Sablewskiej z imprezy ramówkowej Telewizji Polsat znajdziecie w galerii na górze strony.