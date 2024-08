Była narzeczona Piotra Mroza zabrała głos. Mówi o rozstaniu i rodzinie

Piotr Mróz zyskał popularność jako aktor. Szczególnie duży rozgłos dała mu rola w serialu "Gliniarze". Mężczyzna wygrał również dwunastą edycję "Tańca z gwiazdami". W 2022 roku Mróz ogłosił swoje zaręczyny z modelką Agnieszką Wasilewską. Kobieta powiedziała "tak" po trzech latach związku. Jak się jednak okazało, ich relacja dobiegła już końca. Aktor poinformował o tym w rozmowie z Pudelkiem. Teraz jego była narzeczona zabrała głos.

Agnieszka Wasilewska w końcu przerwała milczenie. Odpowiedziała na słowa byłego narzeczonego

Piotr Mróz w rozmowie z Pudelkiem podjął kulisy rozstania. Póki co, nie zdradził zbyt wiele szczegółów. Wśród jego wypowiedzi wyróżnić można było potencjalne powody rozstania. Aktor podkreślił, że po zerwaniu Agnieszka Wasilewska wyjechała za granicę. - Zawsze podejrzewałem, że ona będzie mieszkała za granicą, że wyemigruje do ciepłych krajów, bo zawsze ją do tego ciągnęło (...). Niestety, moje zobowiązania zawodowe nie pozwalały mi na to. Zresztą, ja jestem lokalnym patriotą, mnie dobrze jest w Polsce - podkreślił aktor. Te słowa nie spodobały się jego byłej narzeczonej. Ten sam portal poprosił modelkę o komentarz. Wasilewska przerwała milczenie. Cieszyła się, że może się wypowiedzieć.

Potwierdzam, rozstaliśmy się, jednak uważam, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem, dlatego nie mam w tym temacie nic do powiedzenia. Jeśli się jest w pięcioletnim związku po zaręczynach, to wyprowadzka za granicę może być tylko konsekwencją przebytej relacji, a nie przyczyną rozstania. Obecnie szukam balansu i wewnętrznej harmonii, chcę zrobić sobie "odpoczynek się od życia" i wrócić do Polski z podwójną siłą. Mam nadzieję, że uda się mi poznać mężczyznę, z którym założę szczęśliwą rodzinę

- powiedziała Agnieszka Wasilewska w rozmowie z Pudelkiem. Tym samym podkreśliła, że jej tymczasowy wyjazd za granicę nie był powodem zerwania zaręczyn. Wspomniała także o powrocie do Polski. Po relacji Wasilewskiej i Mroza pozostały jedynie romantyczne ujęcia. Znajdziecie je w naszej galerii na górze strony.

Tak Piotr Mróz skomentował rozstanie z Agnieszką Wasilewską. Nie owijał w bawełnę

Piotr Mróz zawarł w swojej wypowiedzi o wiele więcej. W wywiadzie 36-latek podsumował pięcioletni związek z modelką. Przede wszystkim stwierdził, że przed relacją byli zupełnie innymi ludźmi. Dodał, że oboje doszli do wniosku, że osobno będzie im lepiej. Są jednak w dobrych stosunkach i życzą sobie dobrze. "Więcej nas dzieli, niż łączy. Podjęliśmy decyzję o rozstaniu, aczkolwiek nadal jesteśmy w dobrych relacjach. To nie było zbudowane na jakiejś kontrowersji czy zdradzie z którejś strony. Po prostu czasem coś wygasa. Dziękuję byłej narzeczonej za te pięć naprawdę cudownych lat, życzę jej jak najlepiej i trzymam za nią kciuki" - mówił Mróz w wywiadzie z Pudelkiem.