W ostatnich dniach media rozpaliła informacja, że Antoni Królikowski będzie miał drugie dziecko. Okazało się, że jego partnerka Izabela jest w ciąży. Para postanowiła na pewien czas przenieść się z Warszawy do Wrocławia, gdzie kręcone są zdjęcia z produkcji z udziałem Królikowskiego. Teraz aktor pojawił się na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu. Nie uniknął pytań o plany.

Antoni Królikowski i jego partnerka spodziewają się dziecka. Wybrali już imię

Antoni Królikowski postanowił odpowiedzieć na pytania reporterki Pudelka, która zapytała o ciążę jego partnerki. Podkreślił jednak, że razem z Izabelą nie chcą zdradzać mediom wielu szczegółów na temat dziecka. Wiadomo już, że wybrali imię dla swojej pociechy, która urodzi się jeszcze w tym roku. Królikowski przyznał, że w ostatnim czasie przeżywał dość trudny okres, ale teraz chce się skupić na związku i dziecku. - Są różne sposoby, żeby radzić sobie z problemami. Ja miałem ich w życiu dużo (...), niektóre tematy są nadal niewyjaśnione. Na ten moment koncentruje się na tym, co jest dla mnie najważniejsze, czyli na mojej ukochanej partnerce i na tym, żeby nasze dziecko było zdrowe - stwierdził Antoni Królikowski. Zdjęcia pary znajdziecie w galerii na górze strony.

Antoni Królikowski chciałby, żeby jego dziecko miało kontakt z Vincentem? "Wierzę, że kiedyś..."

W dalszej części rozmowy reporterka Pudelka zapytała Antoniego Królikowskiego o relacje z jego przyrodnim bratem. Zagadnęła także o to, czy chciałby, żeby jego dziecko miało kontakt ze starszym bratem, Vincentem. Okazuje się, że Królikowski ma takie nadzieje. - Wierzę, że kiedyś wszyscy usiądziemy przy jednym stole, może tak powiem (...). A jeśli chodzi o mojego przyrodniego brata, to niedawno się widzieliśmy też przy okazji festiwalu, ale to prywatna osoba, tak że wolałbym o tym nie rozmawiać. Jest wszystko w porządku - dodał Antoni Królikowski. Na ten moment aktor ma wątpliwości, czy zdecyduje się pokazywać dziecko w sieci po jego narodzinach. - Bardzo wątpię, ale lepiej nie mówić nie, bo nigdy nie wiadomo, co się w życiu stanie, ale to raczej nie jest nasz klimat - stwierdził Antoni Królikowski.