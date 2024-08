Paulina Młynarska wzięła niedawno swój piąty ślub. Od jakiegoś czasu prezenterka przebywa w Grecji. To właśnie tam w tajemnicy wyszła za swojego obecnego męża Kennetha. "Paulina Młynarska Hume i Kenneth Hume mają przyjemność ogłosić, że 05.07.2024 wzięli ślub podczas prywatnej ceremonii w Kolimabari na Krecie. Posyłamy wszystkim mnóstwo ciepła prosto, dzieląc się naszą radością" - pisała wtedy dziennikarka. Wreszcie doczekaliśmy się zdjęcia z ceremonii. Młyanrska zdradziła również, dlaczego tak długo zwlekała z podziękowaniami. Zdjęcie, o którym mowa znajdziecie w galerii na górze strony.

Paulina Młynarska na zdjęciu ze ślubu. Białej sukni nie było

Na fotografii widzimy dziennikarkę w okrojonym kadrze. Wyraźnie widać, że trzyma w ręku bukiet z egzotycznych kwiatów. Młynarska ma na sobie luźną zieloną sukienkę. Nie ma wątpliwości, że ten dzień był przepełniony radością. Dziennikarka uśmiecha się od ucha do ucha. W krótkim wpisie wyjaśniła, dlaczego fani musieli tyle czekać na zdjęcie z ceremonii. "Minął miesiąc od naszego ślubu. Bardzo nie chcieliśmy robić wokół tego zamieszania. Jednak już nie jesteśmy tematem. Uff. Dlatego z opóźnieniem, ale z całego serca dziękujemy za piękne życzenia, których było tak wiele! Thank you for all the wishes! A na zdjęciu szczęśliwa chwila sprzed miesiąca" - pisała. W komentarzach zaroiło się od gratulacji. "Coś pięknego! Bądźcie otuleni miłością! Gratulacje!", "Widać tę radość na twarzy. Serdeczne życzenia i gratulacje" - czytamy.

Paulina Młynarska już wcześniej wspominała o ślubie. Cztery małżeństwa jej nie zraziły

Jakiś czas temu dziennikarka w programie "44 oblicza miłości" wyznała, że jest ogromną fanką małżeństw. Nic więc dziwnego, że znów zdecydowała się na ślub! - Jestem na fantastycznym etapie mojego życia. Patrzę w lustro i myślę sobie, że wyglądam lepiej niż pięć lat temu. Jestem uśmiechnięta, nic mi nie dolega. Jestem fanką małżeństw. (...) Mam gorące serce, zapalam się jak choinka i szybko płonę. Nie będę się zarzekać, że nie zdecyduję się na kolejne małżeństwo - mówiła wtedy podekscytowana. Wcześniej Młynarska była związana m.in. z Pawłem Naumanem. O pozostałych mężach niewiele wiadomo. ZOBACZ TEŻ: Paulina Młynarska grzmi na Instagramie. Miarka się przebrała. "Blokuję komentarze"