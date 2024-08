Jan Lubomirski-Lanckoroński przez 12 lat był mężem Dominiki Kulczyk. W 2013 roku rozwiedli się. Owocem ich związku jest dwójka dzieci. Książę znalazł później szczęście u boku hrabianki Heleny Mańkowskiej. W 2020 roku zakochani powiedzieli sobie "tak" w pałacu prezydenckim w Krakowie. Czasami pojawiają się na większych wydarzeniach. Na ich oficjalnym profilu w mediach społecznościowych opublikowano zdjęcie z przedstawicielami komitetów olimpijskich. Wiele osób twierdziło, że krótka sukienka Heleny Mańkowskiej nie była odpowiednia na tę okazję. Teraz projektant Daniel Jacob Dali ocenił jej styl.

Daniel Jacob Dali o stylu Heleny Mańkowskiej. Ostre słowa

Portal shownews.pl poprosił, aby Daniel Jacob Dali przyjrzał się stylizacjom Heleny Mańkowskiej. Projektant nie przebierał w słowach. "Żona księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego, hrabianka Helena Mańkowska, za nic ma styl, który obowiązuje u przedstawicieli arystokracji. Większość z jej strojów nie ma nic wspólnego z klasą i elegancją. Nie nosi długich, pięknych sukni czy dopasowanych strojów. Również kolorystyka jest fatalna" - wyjawił. Nie potrafił wskazać nawet jednej, trafionej stylizacji hrabianki. "Ciężko znaleźć choć jeden outfit, który można by było uznać za godny tytułu, jaki reprezentuje" - wyjawił Daniel Jacob Dali dla portalu shownews.pl. Chcecie ocenić styl hrabianki? Zajrzyjcie do galerii na górze strony, gdzie znajdziecie jej stylizacje.

Daniel Jacob Dali radzi Helenie Mańkowskiej. To może jej pomóc?

W dalszej części wypowiedzi Daniel Jacob Dali postanowił poradzić hrabiance. Jego zdaniem powinna sięgnąć po pomoc w kwestii ubioru. "Helena Mańkowska powinna przyjrzeć się chociażby rodzinie królewskiej z Anglii, [by zobaczyć - przyp.red.] jak ubierają się arystokraci, albo zatrudnić stylistę, który dobrałby odpowiednie stroje nie tylko do jej tytułu, ale również do jej figury" - dodał dla portalu shownews.pl.