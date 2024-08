Ich Troje to zespół, który przed laty wydawał wiele przebojów i trzeba przyznać, że miał całkiem sporą rzeszę fanów. Utwory Michała Wiśniewskiego szybko wpadały w ucho, a obok kontrowersyjnych, typowo scenicznych stylizacji grupy z całą pewnością nie dało się przejść obojętnie. Występ Ich Troje na Pol'and'Rock Festival pokazał jednak, że to, co sprawdzało się przed laty, niekoniecznie przypadnie do gustu odbiorcom także teraz. Po wykonaniu przez Wiśniewskiego popularnych kawałków w sieci zawrzało.

Występ Ich Troje na Pol'and'Rock Festival klapą? Internauci napisali, co myślą

Pol'and'Rock Festival to nic innego, jak znany wcześniej Przystanek Woodstock. Tegoroczna edycja z pewnością dostarczyła wielu muzycznych wrażeń i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem wśród wszystkich fanów tego typu wydarzeń. Zaskoczeniem dla wielu osób okazał się występ Ich Troje. Głównie dlatego, że wykonywany przez grupę gatunek muzyki i całościowa estetyka znacząco odbiega od klimatu Pol'and'Rock Festival. Wiele osób otwarcie skrytykowało występ Wiśniewskiego i zamieściło w mediach społecznościowych niewybredne komentarze. Porównano muzykę zespołu do disco polo i wielokrotnie żartowano, że na festiwalu brakuje tylko Zenka Martyniuka. "Wiśnia spadła z drzewa... nie wierzę w to co widzę" - napisała jedna z osób. "Disco polo jak Zenek" - wtrąciła inna.

Wybór artystów okazał się dyskusyjny. Iść w alternatywę?

Występ Ich Troje niejako rozpoczął pełną emocji dyskusję na instagramowym koncie Pol'and'Rock Festival. Znalazła się grupa osób, która broniła Wiśniewskiego i argumentowała jego występ faktem, że zapraszanie znanych nazwisk pozwala na większą rozpoznawalność wydarzenia. Bardzo pozytywny odbiór koncertu można było zaobserwować na miejscu - ludzie nie mieścili się pod namiotem, krzyczeli "duża scena!". Widać było, że naprawdę dobrze się bawili.

Przeciwnicy stwierdzili, że na tego typu wydarzeniu powinny być promowane przede wszystkim zespoły alternatywne. "Każdy ma prawo słuchać tego, na co ma ochotę", "Widać, że publiczność świetnie się bawiła na koncercie grupy Ich Troje" - pisali internauci. Jak widać występ Ich Troje sporo namieszał podczas tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festival. Więcej zdjęć Michała Wiśniewskiego, który znalazł się w ogniu krytyki, znajduje się w galerii na górze strony.

