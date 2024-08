Za nami pierwszy koncert Taylor Swift w Polsce. Gwiazda wystąpiła 1 sierpnia na PGE Narodowym. Do jej muzyki bawiło się ponad 60 tysięcy słuchaczy. Wierni fani wyczekiwali na piosenkarkę już od 31 lipca. Gdy tylko wyszła na scenę, tłum oszalał. Wokalistka nauczyła się nawet kilku polskich zwrotów, ku uciesze słuchaczy z naszego kraju. Jak wiadomo, na koncercie pojawiły się również polskie celebrytki. Dwie z nich niespecjalnie za sobą przepadają.

REKLAMA

Zobacz wideo Fani Taylor Swift przeszli samych siebie. Spójrzcie na te stylówki!

Małgorzata Rozenek-Majdan i Doda razem w tym samym miejscu. To w końcu się stało

Na koncercie Taylor Swift pojawiły się Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Doda. Jak wiadomo, panie nie pałają do siebie sympatią. To jednak nie przeszkodziło im w zabawie na wydarzeniu. Jak wiadomo, wśród kilkudziesięcioosobowego tłumu niełatwo się zobaczyć. Rozenek-Majdan zachwycała błyszczącą stylizacją. Miała również buty kowbojskie. Nie da się ukryć, że wpisała się w styl koncertu Taylor Swift. Wraz z innymi fanami wymieniała się bransoletkami przyjaźni. W komentarzach obserwatorzy chwalili wygląd celebrytki, twierdząc, że z wiekiem wygląda coraz młodziej. "Ale to była energia. Są tu Swifties?" - napisała Rozenek po wydarzeniu.

Doda również bawiła się świetnie na koncercie Taylor Swift. Piosenkarka zasiadła na trybunach. Wybrała jednak zupełnie przeciwną kreację do Rozenek. Z okazji koncertu postawiła na beżową stylizację. Co ciekawe, Doda tego dnia nie błyszczała cekinami. Na swoim profilu w mediach społecznościowych oceniła znajomość języka polskiego zagranicznego gwiazdy. Nie kryła zachwytu. "Wspaniały koncert i super dziewczyna. Nauczyła się mówić po polski lepiej niż co poniektórzy tutaj" - podkreśliła. Chcecie zobaczyć ujęcia Dody i Rozenek z koncertu Taylor Swift? Znajdziecie je w naszej galerii na górze strony.

Doda lepsza od Taylor Swift? Mocny komentarz

W komentarzach na profilu Dody pojawiły się komplementy. Fani polskiej wokalistki twierdzili, że to Taylor Swift powinna być zaszczycona, że Doda wybrała się na jej koncert. Niektórzy twierdzili nawet, że polska artystka jest jeszcze lepsza. "Taylor pewnie nie wiedziała, że na jej koncercie jest królowa Polski", "Taylor przyjechała zobaczyć Dodę", "Ja na miejscu Taylor bym skakała z radości, że przyszła Doda (...) Powinna być wdzięczna, że przyszłaś (...) Wyprzedza cię tylko budżetowo" - czytamy. "Lepiej śpiewasz niż ona" - dodała Caroline Derpieński. Zgadzacie się? ZOBACZ TEŻ: Byłam na pierwszym koncercie Taylor Swift w Polsce. Nie spodziewałam się, że to będzie najlepsze show w moim życiu