Taylor Swift w końcu wystąpi w Polsce! Gwiazda zagra aż trzy koncerty. Pierwszy z nich odbędzie się już 1 sierpnia. Do Warszawy nadciągają prawdziwe tłumy. Występy zagranicznej gwiazdy to nie tylko wielkie wydarzenie dla fanów, ale również dla samej stolicy. Według danych Mastercard przychody restauracji położonych w promieniu czterech kilometrów od miejsca koncertów Taylor, mają wzrosnąć o 70-80 proc. Emocji nie brakuje, a organizatorzy niedawno podsycili je jeszcze bardziej! Okazuje się, że na wszystkich trzech koncertach przed gwiazdą wystąpi zespół Paramore. Jest niestety jedno "ale".

REKLAMA

Zobacz wideo "Taylor Swift. The Eras Tour". Tego mogą spodziewać się fani gwiazdy na koncercie w Polsce

Paramore wystąpi przed Taylor Swift na Narodowym. Fani rozczarowani

Nikt nie twierdzi, że Paramore to zły wybór na support, wręcz przeciwnie, ci, którzy mają bilety na Taylor Swift są wniebowzięci. Problem pojawia się jednak z pozostałymi fanami zespołu, którzy o ich występie dowiedzieli się zbyt późno. Sprzedaż biletów jest już zakończona. Warto podkreślić, że muzycy pojawili się w Polsce ostatni raz 11 lat temu. Nic dziwnego, że wiele osób jest rozgoryczonych. "Najgorsza możliwa opcja dla fanów Paramore", "Trochę lipa, bo fani Paramore już raczej ich nie zobaczą, skoro rejestracja zamknięta", "No to poczekamy na Paramore kolejne 10 lat" - czytamy w komentarzach pod postem opublikowanym na facebookowym profilu "Koncerty w Polsce". Myślicie, że support powinien być ogłoszony dużo wcześniej?

Taylor Swift zatrzyma się w "hotelu prezydentów". Cena zwala z nóg

Artystka postanowiła zamówić noclegi w hotelu Mariott, gdzie za noc spędzoną na najwyższych piętrach trzeba zapłacić nawet 25 tys. złotych. Wcześniej w warszawskim apartamencie zatrzymywali się prezydenci USA. Co ciekawe, Mariott nie jest najdroższym hotelem w Warszawie. Artystka przy wyborze kierowała się przede wszystkim bezpieczeństwem. Tylko tam istnieje możliwość eskortowania Taylor do pokoju przy pomocy zablokowanej wcześnie windy. W hotelu są również specjalne miejsca, dzięki którym można łatwo i niezauważalnie ominąć prasę i tłumy fanów. ZOBACZ TEŻ: Atak nożownika na wydarzeniu inspirowanym Taylor Swift. Piosenkarka jest wstrząśnięta