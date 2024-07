Agnieszka Chylińska jest na polskiej scenie muzycznej już od 30 lat. Gwiazda świętuje swój jubileusz wyjątkową letnią trasą w całej Polsce, którą nazwała "Diamentową". Chylińska od zawsze stara się być blisko swoich fanów i w mediach społecznościowych dodaje relacje z koncertów, a także zaprasza na kolejne wydarzenia. Jeden z filmików wzbudził szczególne poruszenie wśród internautów.

Internauci komentują nagranie Agnieszki Chylińskiej. Niektórzy się martwią

- Cześć, mówi Agnieszka Chylińska. Zapraszam na kolejny koncert trasy ''Diamentowej", który odbędzie się właśnie dzisiaj w Stargardzie. Jeżeli ciągle nie masz planów na ten niedzielny wieczór, ja serdecznie cię zapraszam - przekazuje wokalistka w wideo, które pojawiło się na Instagramie. Chylińska ma na sobie casualowy strój - jest ubrana w ciemną koszulę w jasne wzory i luźne spodnie, a włosy zaczesała do przodu. Pod nagraniem pojawiła się masa komentarzy. Niektórzy fani wokalistki dziękowali jej za świetne występy w ramach trasy i potwierdzali, że mają bilety na kolejne. Inni z kolei skupili się na wyglądzie gwiazdy.

"Wszystko w porządku? Wyglądasz niepokojąco, tak smutno" - czytamy w jednym z komentarzy, który zebrał sporo polubień. Inny fan Chylińskiej nie zgodził się z tą opinią i zwrócił uwagę, że gwiazda wygląda po prostu zwyczajnie. "Może po prostu wygląda jak normalna każda kobieta bez makijażu" - odpisał. Kolejna osoba była za to zachwycona wyglądem wokalistki. "Co za look" - czytamy. Screen z nagrania znajdziecie w galerii na górze strony.

Agnieszka Chylińska unika mówienia o sprawach prywatnych. Zrobiła wyjątek

Mimo że Agnieszka Chylińska od trzech dekad jest znana jako wokalistka, a dodatkowo od wielu lat regularnie pojawia się w telewizji jako jurorka "Mam talent!", o jej życiu prywatnym wiadomo zaskakująco niewiele. Gwiazda jest żoną i mamą trójki dzieci, ale od lat chroni prywatności swoich najbliższych. Raz zrobiła jednak wyjątek i w poście w mediach społecznościowych w pięknych słowach napisała o swoim mężu. "Prawidłowy zapis pracy mojego serca poznałam po latach, gdy odkryłam miłość z wyboru, miłość jako postawę, w której jest się czasem powtarzalnie przenudnym, przeludzkim i prześmiertelnym" - napisała. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.