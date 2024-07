29 lipca wypadała dokładnie dziewiąta rocznica śmierci polskiego biznesmena i miliardera Jana Kulczyka. Przypomnijmy, że uznany przez magazyn "Forbes" za najbogatszego Polaka Kulczyk zmarł niewiele ponad miesiąc po tym, jak świętował swoje 65. urodziny. Przyczyną śmierci przedsiębiorcy były powikłania pooperacyjne po zabiegu kardiologicznym. W dziewiątą rocznicę śmierci córka milionera - Domnika Kulczyk postanowiła w wyjątkowy sposób uczcić pamięć po ojcu.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Przetakiewicz opowiada, jak poznała Jana Kulczyka

Dominika Kulczyk podzieliła się krótkim, ale wzruszającym wpisem

Dominika Kulczyk 29 lipca zamieściła zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku zdjęcie, na którym uśmiechnięta pozuje z równie radosnym ojcem. Jednak to nie urocza fotografia była tu najważniejsza. Prezeska Kulczyk Foundation pod zdjęciem z ojcem zamieściła bowiem przejmujący wpis, w którym zwróciła się do zmarłego ojca.

"Za miłość" Tato, jak mawiałeś. Pierwsza Malta jest dla Ciebie. Będziesz tam z nami. Tęsknię za Tobą całym życiem

- mogliśmy przeczytać.

Warto w tym miejscu nadmienić, że zwrot "Za miłość" nie jest tylko nawiązaniem do toastów wznoszonych niegdyś przez Jana Kulczyka. To też hasło tegorocznej odsłony Malta Festival. Dominika Kulczyk uratowała bowiem festiwal, spłacając jego długi. Jednocześnie nabyła prawa do marki.

Pamiętam Maltę z czasów, kiedy byłam dziewczyną. Rozlewała się na ulicach, zapraszała mieszkańców do zabawy i aktywnego udziału. Niestety, w ostatnich latach festiwal oddalił się od Poznania, a Poznań od festiwalu. Tegoroczna edycja to wielki powrót. Ponowne zjednoczenie. Czeka nas nowa stara Malta

- zapowiadała niedawno Dominika Kulczyk.

Z kolei na stronie samego wydarzenia czytamy nieco więcej o nowej odsłonie festiwalu pod kuratelą Kulczyk. "Malta Festival odradza się z nową, kobiecą energią, pełną zachwytu, uważności, troski i radości, które od 7 do 15 września będą emanować z bogatego programu multidyscyplinarnego wydarzenia. Nie zabraknie międzynarodowych artystów, widowisk na ulicach Poznania, niebanalnych debat i wyjątkowych spotkań, które będą nieść nadzieję na lepszy świat, przyznający naturze i kobietom należne im miejsce" - piszą organizatorzy.

Joanna Przetakiewicz komentuje wpis Dominiki Kulczyk

Pod wpisem Dominika Kulczyk, który milionerka poświęciła ojcu, pojawiło się wiele komentarzy. "Dominika, wierzę, że twój tato, jest z nami i jest z ciebie dumny", "Tęsknota za rodzicami jest strasznym bólem. Pani Dominiko bardzo panią rozumiem", "Piękna więź. I na pewno gdzieś tam wysoko czuje dumę" - pisali internauci. Głos zabrała też partnerka Jana Kulczyka - Joanna Przetakiewicz. "Jak pięknie" - napisała przedsiębiorczyni.