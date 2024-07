Sandra Kubicka w wywiadach zawsze podkreślała, że jej największym marzeniem jest dom i rodzina. Ostatnio udało się je spełnić. Modelka jest mamą dwumiesięcznego chłopca Leonarda. Na tym nie koniec zmian w jej życiu, bo wraz ze swoim ukochanym Alkiem Baronem Kubicka buduje dom pod Warszawą. Ostatnio modelka pokazywała, jak urządziła pokój syna. Czujni fani pytali się ostatnio w wiadomościach prywatnych o samopoczucie Sandry Kubickiej. Modelka przyznała, że brak snu mocno się na niej odbija. - Moja samoocena spadła na ziemię. Co się stało? Jestem matką dwumiesięcznego dziecka, które chce jeść co półtorej godziny. Ale dzięki za troskę - powiedziała na InstaStories. Wygląda na to, że influencerka postanowiła podnieść podupadającą samoocenę i wybrała się do fryzjera. Po jasnym blondzie nie ma już śladu.

Zobacz wideo Sandra Kubicka chwali Barona. "Ani razu nie wstałam do syna"

Sandra Kubicka wróciła do swojego koloru włosów. Już nie jest blondynką

Sandra Kubicka zdecydowała się na radykalną metamorfozę. Modelka właśnie opublikowała zdjęcia z salonu fryzjerskiego, gdzie spędziła kilka godzin na farbowaniu włosów. Ukochana Barona pożegnała się z blond pasmami i została brunetką. Jak na razie obyło się bez radykalnych cięć, ale influencerka ma już jasno określone plany na przyszłość. "Kolejną zmianą, jaką bym chciała to ściąć, ale włosy na boba" - dodała Kubicka. Zdjęcia Sandry Kubickiej znajdziesz w naszej galerii na górze strony .

Sandra Kubicka fot. kapif.pl

Sandra Kubicka komentuje swoją metamorfozę. "Będę musiała się przyzwyczaić"